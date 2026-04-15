Криминал Полтора года скрывал убийство: в Харьковской области мужчина возил в микроавтобусе остатки тещи
Полтора года скрывал убийство: в Харьковской области мужчина возил в микроавтобусе остатки тещи

Полиция случайно остановила автомобиль – то, что нашли внутри, шокировало даже опытных следователей.

15 апреля 2026, 18:47
Автор:
Проніна Анна

В Харьковской области правоохранители разоблачили жестокое преступление, которое оставалось скрытым почти полтора года. Во время обычной проверки микроавтобуса полицейские обнаружили останки женщины, по данным следствия, принадлежащие водительской теще.

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает полиция и прокуратура Харьковской области. Мужчине уже объявили подозрение в умышленном убийстве.

Конфликт из-за наследства закончился трагедией

По версии следствия, происшествия развернулись еще в ноябре 2024 года. Между 46-летним мужчиной и его тещей, с которой он проживал, возник продолжительный конфликт. Причиной стали неприязненные отношения и вопросы наследия.

Во время ссоры мужчина нанес женщине многочисленные удары, после чего задушил ее. После убийства он спрятал тело в здании на территории домовладения, где оно находилось почти полтора года.

Исчезновение, которое вызвало подозрения

Исчезновение женщины стало известно после того, как ее знакомая долгое время не могла с ней связаться и обратилась к правоохранителям. Однако тогда преступление оставалось нераскрытым.

Ситуация поменялась в апреле 2026 года. По данным прокуратуры, подозреваемый узнал о предстоящем осмотре его домовладения и решил избавиться от тела.

Случайная проверка, которая все разоблачила

Для этого мужчина попросил знакомого помочь перенести пакет в микроавтобус. Он не знал, что внутри находятся человеческие останки.

Во время дальнейшей проверки транспортного средства стражи порядка обнаружили страшную находку – именно это и позволило раскрыть преступление.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

