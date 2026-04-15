Полтора года скрывал убийство: в Харьковской области мужчина возил в микроавтобусе остатки тещи

В Харьковской области правоохранители разоблачили жестокое преступление, которое оставалось скрытым почти полтора года. Во время обычной проверки микроавтобуса полицейские обнаружили останки женщины, по данным следствия, принадлежащие водительской теще.

Шок на Харьковщине – мужчина полтора года прятал тело тещи и попался случайно

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает полиция и прокуратура Харьковской области. Мужчине уже объявили подозрение в умышленном убийстве.

Конфликт из-за наследства закончился трагедией

По версии следствия, происшествия развернулись еще в ноябре 2024 года. Между 46-летним мужчиной и его тещей, с которой он проживал, возник продолжительный конфликт. Причиной стали неприязненные отношения и вопросы наследия.

Во время ссоры мужчина нанес женщине многочисленные удары, после чего задушил ее. После убийства он спрятал тело в здании на территории домовладения, где оно находилось почти полтора года.

Исчезновение, которое вызвало подозрения

Исчезновение женщины стало известно после того, как ее знакомая долгое время не могла с ней связаться и обратилась к правоохранителям. Однако тогда преступление оставалось нераскрытым.

Ситуация поменялась в апреле 2026 года. По данным прокуратуры, подозреваемый узнал о предстоящем осмотре его домовладения и решил избавиться от тела.

Случайная проверка, которая все разоблачила

Для этого мужчина попросил знакомого помочь перенести пакет в микроавтобус. Он не знал, что внутри находятся человеческие останки.

Во время дальнейшей проверки транспортного средства стражи порядка обнаружили страшную находку – именно это и позволило раскрыть преступление.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

