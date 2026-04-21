Підліток, який влаштував стрілянину на Закарпатті, діяв за вказівкою російських спецслужб
Підліток, який влаштував стрілянину на Закарпатті, діяв за вказівкою російських спецслужб

Підлітка втягували через інтернет: що відомо про небезпечну схему вербування.

21 квітня 2026, 20:15
Проніна Анна

На Закарпатті інциденти зі зброєю у школах пов’язали з діяльністю російських спецслужб. За даними слідства, підлітків могли вербувати через онлайн-ігри та підштовхувати до злочинів.

Як повідомляють "Коментарі", про це заявив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький за підсумками наради з правоохоронцями та освітянами.

Що сталося у школах

У регіоні зафіксували щонайменше два резонансні випадки. Один із них вдалося попередити у школі села Буштино – учень намагався пронести ніж і, за попередніми даними, планував напад на однокласників.

Інший інцидент стався у Чопі, де підліток відкрив стрілянину просто під час уроку. Попри небезпечну ситуацію, жертв вдалося уникнути, однак постраждалий отримав поранення.

Як діяли вербувальники

За словами Білецького, у обох випадках простежується одна схема – російські спецслужби виходили на підлітків через онлайн-ігри.

Дітей цілеспрямовано вивчали, шукали слабкі місця, застосовували психологічний тиск і залякування. У результаті їх могли схиляти до виконання протиправних дій.

Такі методи, за словами посадовців, є частиною гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію ситуації всередині країни.

Наслідки для підлітка

Після стрілянини у Чопі неповнолітнього затримали за лічені хвилини. Встановлено, що він використав шумовий пістолет, перероблений під вогнепальний.

Йому оголосили підозру у замаху на умисне вбивство двох або більше осіб. Наразі він перебуває в ізоляторі, і йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Правоохоронці також розглядають версію, що підліток міг діяти під примусом або впливом третіх осіб.

Реакція влади

Після інцидентів у регіоні вирішили посилити профілактичну роботу. У школах планують провести батьківські збори за участю правоохоронців, щоб пояснити механізми вербування.

Також у навчальних закладах уже впроваджують додаткові заходи безпеки – працюють офіцери поліції, встановлюють металошукачі та посилюють контроль.

Чому це небезпечно

Фахівці наголошують: підлітки є особливо вразливою категорією, яку легко втягнути у небезпечні сценарії через інтернет.

Саме тому роль батьків і вчителів стає критично важливою. Вчасна увага до змін у поведінці дитини може запобігти трагедії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що в Одесі Служба безпеки України та Нацполіція, за підтримки Головнокомандувача ЗСУ, провели масштабну операцію з ліквідації злочинної групи, що складалася з працівників місцевого ТЦК та СП. Зловмисники організували схему системного вимагання грошей з мешканців міста.



