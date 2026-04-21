Подросток, устроивший стрельбу в Закарпатье, действовал по указанию российских спецслужб

В Закарпатье инциденты с оружием в школах связали с деятельностью российских спецслужб. По данным следствия, подростков могли вербовать через онлайн игры и подталкивать к преступлениям.

Как сообщают " Комментарии ", об этом заявил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий по итогам совещания с правоохранителями и педагогами.

Что произошло в школах

В регионе зафиксировали по меньшей мере два резонансных случая. Один из них удалось предупредить в школе села Буштыно – ученик пытался пронести нож и, по предварительным данным, планировал нападение на одноклассников.

Другой инцидент произошел в Чопе, где подросток открыл стрельбу прямо на уроке. Несмотря на опасную ситуацию, жертв удалось избежать, однако пострадавший получил ранения.

Как действовали вербовщики

По словам Белецкого, в обоих случаях прослеживается одна схема – российские спецслужбы выходили на подростков из-за онлайн-игр.

Детей целенаправленно изучали, искали слабые места, применяли психологическое давление и устрашение. В результате их могли склонять к исполнению противоправных действий.

Такие методы, по словам чиновников, являются частью гибридной войны, направленной на дестабилизацию ситуации внутри страны.

Последствия для ребенка

После стрельбы в Чопе несовершеннолетнего задержали в считанные минуты. Установлено, что он использовал шумовой пистолет, переделанный под огнестрельный.

Ему объявили подозрение в покушении на умышленное убийство двух или более человек. Пока он находится в изоляторе, и ему может грозить пожизненное заключение.

Правоохранители также рассматривают версию, что подросток мог действовать по принуждению или влиянию третьих лиц.

Реакция властей

После инцидентов в регионе решили ужесточить профилактическую работу. В школах планируется провести родительское собрание с участием правоохранителей, чтобы объяснить механизмы вербовки.

Также в учебных заведениях уже предпринимаются дополнительные меры безопасности – работают офицеры полиции, устанавливают металлоискатели и усиливают контроль.

Почему это опасно

Специалисты подчеркивают: подростки являются особенно уязвимой категорией, которую легко вовлечь в опасные сценарии через интернет.

Именно поэтому роль родителей и учителей становится критически важной. Своевременное внимание к изменениям в поведении ребенка может предотвратить трагедию.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Одессе Служба безопасности Украины и Нацполиция, при поддержке Главнокомандующего ВСУ, провели масштабную операцию по ликвидации преступной группы, состоявшей из работников местного ТЦК и СП. Злоумышленники организовали схему системного требования денег с жителей города.