Озброєні військові заблокували держгосп на Житомирщині – проти місцевих застосовували газ та погрожували

У ніч на 8 листопада 2025 року державне підприємство "Рихальське", розташоване в однойменному селі Звягельського району Житомирської області, зазнало силового втручання військових. Про це повідомляє видання From-UA із посиланням на свідчення місцевих жителів.

Озброєні військові на території державного підприємства «Рихальське» у Звягельському районі Житомирщини

За словами селян, на територію підприємства прибув взвод озброєних військовослужбовців, які представилися як підрозділ з частини А 5139. Формально вони діяли під приводом "забезпечення охорони громадського порядку", однак фактично заблокували роботу господарства.

Місцеві мешканці заявляють, що під час подій військові застосовували перцевий газ та погрожували людям вогнепальною зброєю. У листі поліції Житомирської області, адресованому керівництву ДП "Рихальське", йдеться про заборону будь-якої фото- та відеофіксації під час перебування військових на об’єкті.

Селяни наголошують, що на території підприємства немає підстав для використання армії, а характер дій військових викликає сумніви щодо їх законності. Конфлікт, за словами місцевих, пов’язаний із земельними та лісовими ресурсами – йдеться про 800 гектарів лісу, вартість якого оцінюється приблизно у 40 мільйонів доларів.

Колишній директор господарства Сергій Корецький, який, за словами працівників, вивів підприємство з кризи, намагається протистояти незаконному захопленню. Проти нього відкрито кілька кримінальних проваджень, які місцеві називають замовними, проте Житомирський апеляційний суд не дав згоди на його затримання.

Через блокування роботи доярок не допускають до приміщень, худоба залишається недоєною, а працівники побоюються за власну безпеку.

Трудовий колектив ДП "Рихальське" звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися, відновити законну діяльність підприємства та гарантувати безпеку працівників.

Ситуація набула суспільного резонансу – участь військових у господарському конфлікті ставить під сумнів законність застосування сили у подібних обставинах.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що депутатка Житомирської обласної ради, співвласниця групи компаній Зоря Агро Групп Ірина Костюшко, разом зі своїм бізнес-партнером, власником компанії Провагроінвест (колишня страхова компанія "Провідна", що належала російському "Росгосстраху") Павлом Бабічем можуть стати фігурантами кримінального провадження про підтримку країни-агресора, якщо виявиться, що вони використовують гроші екс-власників "Росгосстраху" для розвитку льонарсього і зернового бізнесу на Житомирщині.