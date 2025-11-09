Вооруженные военные заблокировали госхоз в Житомирской области - против местных применяли газ и угрожали

В ночь на 8 ноября 2025 года государственное предприятие "Рыхальское", расположенное в одноименном селе Звягельского района Житомирской области, испытало силовое вмешательство военных. Об этом сообщает издание From-UA со ссылкой на показания местных жителей.

Вооружённые военнослужащие на территории государственного предприятия «Рыхальское» в Звягельском районе Житомирщины

По словам крестьян, на территорию предприятия прибыл взвод вооруженных военнослужащих, которые представились как подразделение из части А 5139. Формально они действовали под предлогом "обеспечения охраны общественного порядка", однако фактически заблокировали работу хозяйства.

Местные жители заявляют, что во время событий военные применяли перечный газ и угрожали людям огнестрельным оружием. В письме полиции Житомирской области, адресованном руководству ГП "Рихальское", говорится о запрете любой фото- и видеофиксации во время пребывания военных на объекте.

Крестьяне подчеркивают, что на территории предприятия нет оснований для использования армии, а характер действий военных вызывает сомнения в их законности. Конфликт, по словам местных, связан с земельными и лесными ресурсами – речь идет о 800 гектарах леса, стоимость которого оценивается примерно в 40 миллионов долларов.

Бывший директор хозяйства Сергей Корецкий, который, по словам работников, вывел предприятие из кризиса, пытается противостоять незаконному захвату. Против него открыто несколько уголовных производств, которые местные называют заказными, однако Житомирский апелляционный суд не дал согласия на его задержание.

Из-за блокировки работы доярок не допускают в помещения, скот остается недоеным, а работники опасаются за собственную безопасность.

Трудовой коллектив ГП "Рихальское" обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться, восстановить законную деятельность предприятия и обеспечить безопасность работников.

Ситуация приобрела общественный резонанс – участие военных в хозяйственном конфликте ставит под сомнение законность применения силы в подобных обстоятельствах.

