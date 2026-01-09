«Обіцяли роботу – забрали свободу»: на Дніпропетровщині фермери тримали людей у справжньому рабстві

На Дніпропетровщині викрили моторошну історію, яка більше нагадує сюжети з XIX століття, ніж реалії сучасної України. На одному з фермерських господарств людей фактично перетворили на рабів – без зарплати, без документів і без права піти. Про це повідомляють у Офісі генерального прокурора.

На українській фермі викрили сучасне рабство: безхатченків змушували працювати за їжу

Все починалося з "солодких обіцянок". Подружжя фермерів разом із двома спільниками шукали соціально вразливих людей – переважно без постійного місця проживання. Найчастіше – на вокзалах. Їм пропонували просту угоду: робота, дах над головою, їжа. Для людей, які опинилися на вулиці, це звучало як шанс почати нове життя.

Насправді ж це був квиток у трудове рабство.

Завербованих людей вивозили в сільську місцевість, де селили у переобладнане господарське приміщення – щось на кшталт імпровізованого гуртожитку з жахливими умовами. Там не було нормального опалення, комфорту чи безпеки. А головне – не було свободи.

У постраждалих одразу забирали документи та мобільні телефони. Після цього їх змушували працювати безкоштовно: прибирати за худобою, виконувати важкі сільськогосподарські роботи, збирати сезонний урожай. Робочі дні були виснажливими, а будь-які спроби опору або втечі жорстко придушувалися.

За даними слідства, у разі непокори людей залякували, чинили психологічний тиск і погрожували фізичною розправою. Фактично ферма перетворилася на закриту зону, з якої неможливо було вибратися самостійно.

З березня по липень 2025 року таким чином було поневолено щонайменше шість осіб. Лише влітку протиправну діяльність вдалося викрити, а потерпілих – звільнити.

Наприкінці розслідування прокуратура Дніпропетровської області направила обвинувальний акт до суду. Фігурантів справи обвинувачують у вербуванні та переміщенні людей з метою трудової експлуатації.

