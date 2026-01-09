logo

«Обещали работу – забрали свободу»: в Днепропетровской области фермеры держали людей в настоящем рабстве

В Днепропетровской области социально уязвимых людей вербовали на вокзалах, вывозили в село, забирали документы и заставляли бесплатно работать под угрозами.

9 января 2026, 22:31
На Днепропетровщине разоблачили жуткую историю, больше напоминающую сюжеты с XIX века, чем реалии современной Украины. На одном из фермерских хозяйств людей фактически превратили в рабов – без зарплаты, без документов и без права уйти. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора.

«Обещали работу – забрали свободу»: в Днепропетровской области фермеры держали людей в настоящем рабстве

На украинской ферме разоблачили современное рабство: бездомных заставляли работать за еду

Все начиналось с "сладких обещаний". Супруги фермеров вместе с двумя сообщниками искали социально уязвимых людей – преимущественно без постоянного жительства. Чаще всего – на вокзалах. Им предлагали простое соглашение: работа, крыша над головой, еда. Для людей, оказавшихся на улице, это звучало как шанс начать новую жизнь.

На самом же деле это был билет в трудовое рабство.

Завербованных людей вывозили в сельскую местность, где селили в переоборудованное хозяйственное помещение – что-то вроде импровизированного общежития с ужасающими условиями. Там не было нормального отопления, комфорта или безопасности. А главное – не было свободы.

У пострадавших сразу же забирали документы и мобильные телефоны. После этого их заставляли работать бесплатно: убирать за скотом, выполнять тяжелые сельскохозяйственные работы, убирать сезонный урожай. Рабочие дни были изнурительными, а любые попытки сопротивления или бегства жестко подавлялись.

По данным следствия, в случае неповиновения людей запугивали, оказывали психологическое давление и угрожали физической расправой. Фактически ферма превратилась в закрытую зону, из которой невозможно было выбраться самостоятельно.

С марта по июль 2025 года таким образом были порабощены по меньшей мере шесть человек. Лишь летом противоправную деятельность удалось разоблачить, а потерпевших – уволить.

В конце расследования прокуратура Днепропетровской области направила обвинительный акт в суд . Фигуранты дела обвиняются в вербовке и перемещении людей с целью трудовой эксплуатации.

Читайте на "Комментариях", что украинские аграрии продолжают собирать урожай кукурузы под снегопадами в январе.



