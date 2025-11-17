Невідомі стежать за детективами: директор НАБУ заявив про тиск та «діру» в реєстрі судових ухвал

Невідомі особи відстежували детективів НАБУ через систему "Безпечне місто" та отримували доступ до внутрішніх реєстрів.

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: з відкритих джерел

Окрім того, фіксувались спроби саботувати розслідування, пов’язані з діяльністю деяких фігурантів кримінальних проваджень. Про це на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки розповів директор НАБУ Семен Кривонос.

За його словами, детективи, які працювали біля одного з офісів, були "відстежені кимось незрозумілим". До того ж, фігуранти розслідування мали інформацію про пересування співробітників НАБУ.

Окрім того, залишається відкритою проблема доступу сторонніх до судових ухвал. У тому числі тих, що стосуються обшуків.

"Працівники інших правоохоронних органів серфлять по наших ухвалах і дивляться, на кого ми взяли обшук. Судді регіональних судів можуть спокійно подивитися ухвалу ВАКС. Ми просили закрити цю діру — вона ж така сама і в них", — сказав Кривонос.

Директор НАБУ також наголосив, що особи, які зламали реєстр і відстежували матеріали бюро, зараз нібито перебувають під "колективним захистом" під час проведення експертиз.

Водночас Кривонос пообіцяв оприлюднювати кожну спробу тиску або саботажу розслідувань НАБУ. буде публічно оприлюднена, а всі причетні до незаконних дій понесуть відповідальність.

"Я просто всіх інформую про цю історію. А тих всіх, хто вчиняв злочин, понесуть відповідальність", — додав директор НАБУ.

Як повідомляв портал "Коментарі", директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос на засіданні парламентської ТСК з економічної безпеки підтвердив, що розслідування стосовно корупції ведеться також у сфері оборонних закупівель. За його словами, вже видно певні проблеми з відстеженням коштів. Однак, Держфінмоніторинг не відповідає на запити НАБУ.