Головна Новини Суспільство Кримінал Невідомі стежать за детективами: директор НАБУ заявив про тиск та «діру» в реєстрі судових ухвал
commentss НОВИНИ Всі новини

Невідомі стежать за детективами: директор НАБУ заявив про тиск та «діру» в реєстрі судових ухвал

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив про тиск на детективів бюро та проблему доступу сторонніх осіб до судових ухвал

17 листопада 2025, 13:06
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Невідомі особи відстежували детективів НАБУ через систему "Безпечне місто" та отримували доступ до внутрішніх реєстрів. 

Невідомі стежать за детективами: директор НАБУ заявив про тиск та «діру» в реєстрі судових ухвал

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: з відкритих джерел

Окрім того, фіксувались спроби саботувати розслідування, пов’язані з діяльністю деяких фігурантів кримінальних проваджень. Про це на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки розповів директор НАБУ Семен Кривонос. 

За його словами, детективи, які працювали біля одного з офісів, були "відстежені кимось незрозумілим". До того ж, фігуранти розслідування мали інформацію про пересування співробітників НАБУ.

Окрім того, залишається відкритою проблема доступу сторонніх до судових ухвал. У тому числі тих, що стосуються обшуків. 

"Працівники інших правоохоронних органів серфлять по наших ухвалах і дивляться, на кого ми взяли обшук. Судді регіональних судів можуть спокійно подивитися ухвалу ВАКС. Ми просили закрити цю діру — вона ж така сама і в них", — сказав Кривонос.

Директор НАБУ також наголосив, що особи, які зламали реєстр і відстежували матеріали бюро, зараз нібито перебувають під "колективним захистом" під час проведення експертиз.

Водночас Кривонос пообіцяв оприлюднювати кожну спробу тиску або саботажу розслідувань НАБУ.  буде публічно оприлюднена, а всі причетні до незаконних дій понесуть відповідальність.

"Я просто всіх інформую про цю історію. А тих всіх, хто вчиняв злочин, понесуть відповідальність", — додав директор НАБУ.

Як повідомляв портал "Коментарі", директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос на засіданні парламентської ТСК з економічної безпеки підтвердив, що розслідування стосовно корупції ведеться також у сфері оборонних закупівель. За його словами, вже видно певні проблеми з відстеженням коштів. Однак, Держфінмоніторинг не відповідає на запити НАБУ. 



Джерело: https://www.youtube.com/live/Jk_nqJRau-g
