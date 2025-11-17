logo

Неизвестные следят за детективами: директор НАБУ заявил о давлении и «дыре» в реестре судебных постановлений
Неизвестные следят за детективами: директор НАБУ заявил о давлении и «дыре» в реестре судебных постановлений

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил о давлении на детективов бюро и проблеме доступа посторонних лиц к судебным постановлениям

17 ноября 2025, 13:06
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Неизвестные отслеживали детективов НАБУ через систему "Безопасный город" и получали доступ к внутренним реестрам.

Неизвестные следят за детективами: директор НАБУ заявил о давлении и «дыре» в реестре судебных постановлений

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: из открытых источников

Кроме того, фиксировались попытки саботировать расследование, связанные с деятельностью некоторых фигурантов уголовных производств. Об этом на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по экономической безопасности рассказал директор НАБУ Семен Кривонос.

По его словам, детективы, работавшие возле одного из офисов, были "отслежены кем-то непонятным". К тому же фигуранты расследования имели информацию о передвижении сотрудников НАБУ.

Кроме того, остается открытой проблема доступа посторонних к судебным решениям. В том числе касающимся обысков.

"Работники других правоохранительных органов серфят по нашим постановлениям и смотрят, на кого мы взяли обыск. Судьи региональных судов могут спокойно посмотреть решение ВАКС. Мы просили закрыть эту дыру — она же такая же и у них", — сказал Кривонос.

Директор НАБУ также отметил, что лица, которые сломали реестр и отслеживали материалы бюро, сейчас якобы находятся под "коллективной защитой" во время проведения экспертиз.

В то же время Кривонос пообещал обнародовать каждую попытку давления или саботажа расследований НАБУ. будет публично обнародована, а все причастные к незаконным действиям понесут ответственность.

"Я просто всех информирую об этой истории. А тех, кто совершал преступление, понесут ответственность", — добавил директор НАБУ.

Как сообщал портал "Комментарии", директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на заседании парламентской ВСК по экономической безопасности подтвердил, что расследование по коррупции ведется также в сфере оборонных закупок. По его словам, уже видны некоторые проблемы с отслеживанием средств. Однако Госфинмониторинг не отвечает на запросы НАБУ.



Источник: https://www.youtube.com/live/Jk_nqJRau-g
