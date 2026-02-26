Не ведіться – 2200 грн «компенсації» вже розсилають українцям: нова хвиля шахрайства маскується під Ощадбанк

Українцям у месенджерах масово надсилають повідомлення про нібито компенсацію у розмірі 2200 гривень від Ощадбанку та Укренерго. Насправді йдеться про шахрайську схему, яка вже активно поширюється в мережі.

Шахраї прикриваються Ощадбанком та Укренерго – українців виманюють на фішингові сайти

Про небезпеку повідомили в офіційному Телеграм-каналі Ощадбанку. Фінансова установа наголошує: жодних подібних виплат через месенджери банк не здійснює.

Схема працює просто, але ефективно. Користувачам надсилають посилання на підроблений сайт, стилізований під офіційну сторінку банку. Після переходу жертві пропонують ввести номер банківської картки, термін її дії та CVV-код. Після введення даних замість "компенсації" людина ризикує втратити всі кошти з рахунку.

У банку підкреслюють:

– Ощадбанк не нараховує компенсації через месенджери.

– Банк ніколи не просить вводити конфіденційні дані картки, зокрема CVV-код, термін дії або коди з SMS, на сторонніх сайтах.

Офіційний сайт банку лише один – oschadbank.ua. Будь-які інші ресурси з подібними назвами можуть бути фішинговими.

Особливу небезпеку становить те, що шахраї грають на темі соціальних виплат та компенсацій, використовуючи довіру до державних установ. Такі повідомлення часто супроводжуються обмеженням у часі або закликами "отримати гроші негайно", щоб змусити людину діяти імпульсивно.

Якщо ви отримали подібне повідомлення, фахівці радять:

– не переходити за посиланням;

– не вводити жодних персональних або банківських даних;

– перевіряти інформацію лише через офіційні канали банку.

Якщо дані картки вже були введені, необхідно негайно заблокувати її через застосунок "Мобільний Ощад" або зателефонувати на гарячу лінію 0 800 210 800.

Фішингові атаки стають дедалі витонченішими, тому пильність – головний захист. Банкіри закликають українців попереджати рідних та близьких, особливо людей старшого віку, які можуть стати легкою мішенню для зловмисників.

Читайте також в "Коментарях", чим може обернутися зривання первоцвітів.