Не ведитесь – 2200 грн «компенсации» уже рассылают украинцам: новая волна мошенничества маскируется под Сбербанк

Украинцам в мессенджерах массово посылают сообщения о якобы компенсации в размере 2200 гривен от Ощадбанка и Укрэнерго. На самом деле речь идет о мошеннической схеме, которая уже активно распространяется в сети.

Мошенники прикрываются Ощадбанком и Укрэнерго – украинцев выманивают на фишинговые сайты

Об опасности сообщили в официальном Телеграмм-канале Ощадбанка. Финансовое учреждение отмечает: никаких подобных выплат через мессенджеры банк не производит.

Схема работает просто, но эффективно. Пользователям присылают ссылку на поддельный сайт, стилизованный под официальную страницу банка. После перехода жертве предлагают ввести номер банковской карты, срок ее действия и CVV-код. После ввода данных вместо "компенсации", человек рискует потерять все средства со счета.

В банке подчеркивают:

– Ощадбанк не начисляет компенсацию из-за мессенджеров.

– Банк никогда не просит вводить конфиденциальные данные карты, в частности CVV-код, срок действия или коды SMS, на сторонних сайтах.

Официальный сайт банка только один – oschadbank.ua. Любые другие ресурсы с подобными названиями могут быть фишинговыми.

Особую опасность представляет то, что мошенники играют на теме социальных выплат и компенсаций , используя доверие к государственным учреждениям. Такие сообщения часто сопровождаются ограничением по времени или призывами "получить деньги немедленно", чтобы заставить человека действовать импульсивно.

Если вы получили подобное сообщение, специалисты советуют:

– не переходить по ссылке;

– не вводить никаких персональных или банковских данных;

– проверять информацию только через официальные каналы банка.

Если данные карты уже были введены, необходимо немедленно заблокировать ее через приложение "Мобильный Ощад" или позвонить по телефону на горячую линию 0 800 210 800.

Фишинговые атаки становятся все более изощренными, поэтому бдительность – главная защита. Банкиры призывают украинцев предупреждать родных и близких, особенно людей постарше, которые могут стать легкой мишенью для злоумышленников.

