НАБУ розкрила ключову роль ексміністра Галущенка у схемі відкатів "Енергоатому": деталі



















Національне антикорупційне бюро України повідомило нові подробиці у справі щодо колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, ексміністр був "ключовим елементом" у схемі відкатів у "Енергоатомі", відомій під умовною назвою "шлагбаум".

Як заявили у Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у лютому 2021 року на острові Ангілья була створена структура, яка мала залучити близько 100 млн доларів нібито інвестицій. Фонд очолив іноземний громадянин, якого слідство називає професійним посередником з відмивання коштів.

За версією детективів, для приховування участі підозрюваного було створено дві компанії на Маршаллових Островах, інтегровані в траст у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами вказали колишню дружину та дітей посадовця. Через ці структури кошти перераховували на рахунки фонду у швейцарських банках, де їх легалізували через фінансові інструменти, зокрема криптовалюту.

"Ключова роль "Сигізмунда" (Галущенка) в діяльності Міненерго, "Енергоатому", НКРЕКП, ОГТСУ та інших суб'єктів господарювання державного сектору енергетики фактично не зменшилася. Навіть після призначення його у липні 2025 року на посаду міністра юстиції. Внаслідок цього він отримав можливість впливати вже на два міністерства", — сказав детектив НАБУ Абакумов.

Слідство встановило, що на рахунки фонду, пов’язані з родиною ексміністра, надійшло понад 7,4 млн доларів. Окрім цього, понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро були видані готівкою та перераховані напряму у Швейцарії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Галущенко прийшов у суд у пальто за тисячі євро.

Також "Коментарі" писали, що ексміністра енергетики Галущенка затримали під час спроби виїзду з України.