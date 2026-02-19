НАБУ раскрыла ключевую роль экс-министра Галущенко в схеме откатов "Энергоатому": детали



















Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило новые подробности по делу о бывшем министре энергетики Германе Галущенко. По данным следствия, экс-министр был "ключевым элементом" в схеме откатов в "Энергоатоме", известной под условным названием "шлагбаум".

Герман Галущенко. Фото из открытых источников

Как заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, в феврале 2021 года на острове Ангилья была создана структура, которая должна была привлечь около 100 млн долларов якобы инвестиций. Фонд возглавил иностранный гражданин, которого следствие называет профессиональным посредником по отмыванию средств.

По версии детективов, для утаивания участия подозреваемого были созданы две компании на Маршалловых Островах, интегрированные в траст в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами указали бывшую жену и детей чиновника. Из этих структур средства перечислялись на счета фонда в швейцарских банках, где их легализовали через финансовые инструменты, в частности криптовалюту.

"Ключевая роль "Сигизмунда" (Галущенко) в деятельности Минэнерго, "Энергоатома", НКРЭКУ, ОГТСУ и других хозяйствующих субъектов государственного сектора энергетики фактически не уменьшилась. Даже после его назначения в июле 2025 года на должность министра юстиции. В результате он получил возможность влиять уже на два министерства", — сказал детектив НАБУ Абакумов.

Следствие установило, что на счета фонда, связанные с семьей экс-министра, поступило более 7,4 млн долларов. Кроме того, более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро были выданы наличными и перечислены напрямую в Швейцарии.

