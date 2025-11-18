На Київщині розікрали мільйони, виділені на школу-садок: шістьом посадовцям оголошено підозри

Будівництво нового школи-садка у селі Бобриця обернулося корупційним скандалом: посадовці Київської ОДА разом із керівниками підрядних компаній привласнили понад 4,5 млн грн, приховуючи крадіжку фіктивними актами та підробленими обсягами робіт. Об’єкт, який мав стати важливим соціальним проєктом для громади, фактично перетворився на джерело наживи для ділків у кабінетах.

4,5 млн грн зникли під час будівництва школи-садка: прокурори викрили, в чиїх кишенях вони осіли

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, а також Національна поліція України, яка здійснювала оперативний супровід розслідування.

За даними слідства, чиновники Департаменту регіонального розвитку разом із підрядниками системно "домальовували" невиконані роботи у звітності. До актів вносилися завищені обсяги, вигадані види робіт і матеріалів, яких на будівельному майданчику ніколи не було. Створені таким чином "паперові" ремонти дозволяли переводити бюджетні кошти на рахунки підрядних фірм, де їх швидко обготівковували та ділили між собою.

Нацполіція уточнює, що під час обшуків вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи та мобільні пристрої, які підтверджують координацію між учасниками схеми. Слідство також встановило, що частина підрядних структур мала ознаки фіктивності та використовувалася виключно для виведення коштів.

У корупційній схемі брали участь шість осіб: двоє посадовців Київської ОДА, директори двох підрядних компаній та їхні працівники, які займалися оформленням фіктивних документів. Усім їм уже оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, учинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. Прокурори вже готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів — фігурантам можуть загрожувати арешти.

Поки слідство триває, громада Бобриці так і не отримала школу-садок, на яку витратили десятки мільйонів. Замість завершеного об’єкта — незакінчене будівництво та новий доказ того, як бюджетні проєкти на Київщині стають схемами для швидкого збагачення чиновників і підрядників.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що посадовці у Києві розікрали майже 75 млн грн допомоги хворим та ветеранам.