В Киевской области разворовали миллионы, выделенные на школу-сад: шестерым чиновникам объявлены подозрения

Строительство новой школы-сада в селе Бобрица обернулось коррупционным скандалом: чиновники Киевской ОГА вместе с руководителями подрядных компаний присвоили более 4,5 млн грн, скрывая кражу фиктивными актами и поддельными объемами работ. Объект, который должен стать важным социальным проектом для общества, фактически превратился в источник наживы для дельцов в кабинетах.

4,5 млн грн пропали во время строительства школы-сада: прокуроры разоблачили, в чьих карманах они осели

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, а также Национальная полиция Украины, осуществлявшая оперативное сопровождение расследования.

По данным следствия, чиновники Департамента регионального развития вместе с подрядчиками системно дорисовывали невыполненные работы в отчетности. В акты вносились завышенные объемы, вымышленные виды работ и материалов, которых на строительной площадке никогда не было. Созданные таким образом "бумажные" ремонты позволяли переводить бюджетные средства на счета подрядных фирм, где их быстро обрабатывали и делили между собой.

Нацполиция уточняет , что в ходе обысков изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи и мобильные устройства, подтверждающие координацию между участниками схемы. Следствие также установило, что часть подрядных структур имела признаки фиктивности и использовалась исключительно для вывода средств.

В коррупционной схеме принимали участие шесть человек: два чиновника Киевской ОГА, директора двух подрядных компаний и их работники, которые занимались оформлением фиктивных документов. Всем им уже объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение бюджетных средств в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Прокуроры уже готовят ходатайство в суд об избрании мер — фигурантам могут угрожать аресты.

Пока следствие продолжается, община Бобрицы так и не получила школу-сад, на которую потратили десятки миллионов. Вместо завершенного объекта — незаконченное строительство и новое доказательство того, как бюджетные проекты в Киевской области становятся схемами для быстрого обогащения чиновников и подрядчиков.

