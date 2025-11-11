logo_ukra

Львівський бізнесмен фінансував Росгвардію – у Криму працював під законами РФ і платив податки окупантам
НОВИНИ

Львівський бізнесмен фінансував Росгвардію – у Криму працював під законами РФ і платив податки окупантам

Після захоплення півострова бізнесмен зі Львова не лише залишив бізнес у Ялті, а й почав співпрацювати з російськими силовиками, укладаючи договори на користь окупаційного режиму.

11 листопада 2025, 15:28
Автор:
avatar

Проніна Аня

Бізнесмен зі Львівщини, який володіє часткою готелю в окупованій Ялті, вирішив не втрачати прибутки після анексії Криму – і став “законослухняним” громадянином Росії. Після захоплення півострова він перереєстрував підприємство за законами РФ, отримав російські документи на бізнес і продовжив його роботу вже під юрисдикцією країни-агресора. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

Львівський бізнесмен фінансував Росгвардію – у Криму працював під законами РФ і платив податки окупантам

Готель львівського бізнесмена в окупованій Ялті

Згодом чоловік пішов далі – у 2023–2024 роках уклав угоди з підрозділами Росгвардії, які безпосередньо беруть участь у війні проти України. Його підприємство регулярно перераховувало гроші на рахунки силовиків. Фактично бізнесмен фінансував російську армію, яка щодня вбиває українців.

Окрім цього, він сумлінно сплачував податки до бюджету РФ і отримував зарплату у рублях, тим самим зміцнюючи економіку окупанта. Свою діяльність на материковій Україні чоловік не припинив – володів квартирами, земельними ділянками та корпоративними правами на Львівщині, загальна вартість яких перевищує 6,5 мільйона гривень. Усе це майно вже арештовано.

Справу бізнесмена передано до суду. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтями про фінансування агресора та співпрацю з окупаційною владою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав про викриття у Львівській області посадовців, які організували схему поборів з підлеглих. В Офісі Генерального прокурора зазначили, що викрили корупційну схему в центральному органі виконавчої влади. Схему організували керівник центрального органу державної влади та керівник обласного рівня. Фігуранти щомісяця вимагали від працівників гроші за збільшення премій.



