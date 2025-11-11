Львівський бізнесмен фінансував Росгвардію – у Криму працював під законами РФ і платив податки окупантам

Бізнесмен зі Львівщини, який володіє часткою готелю в окупованій Ялті, вирішив не втрачати прибутки після анексії Криму – і став “законослухняним” громадянином Росії. Після захоплення півострова він перереєстрував підприємство за законами РФ, отримав російські документи на бізнес і продовжив його роботу вже під юрисдикцією країни-агресора. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Готель львівського бізнесмена в окупованій Ялті

Згодом чоловік пішов далі – у 2023–2024 роках уклав угоди з підрозділами Росгвардії, які безпосередньо беруть участь у війні проти України. Його підприємство регулярно перераховувало гроші на рахунки силовиків. Фактично бізнесмен фінансував російську армію, яка щодня вбиває українців.

Окрім цього, він сумлінно сплачував податки до бюджету РФ і отримував зарплату у рублях, тим самим зміцнюючи економіку окупанта. Свою діяльність на материковій Україні чоловік не припинив – володів квартирами, земельними ділянками та корпоративними правами на Львівщині, загальна вартість яких перевищує 6,5 мільйона гривень. Усе це майно вже арештовано.

Справу бізнесмена передано до суду. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтями про фінансування агресора та співпрацю з окупаційною владою.

