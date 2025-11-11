Львовский бизнесмен финансировал Росгвардию – в Крыму работал по законам РФ и платил налоги оккупантам

Бизнесмен из Львовщины, владеющий долей гостиницы в оккупированной Ялте, решил не терять доходы после аннексии Крыма – и стал "законопослушным" гражданином России. После захвата полуострова он перерегистрировал предприятие по законам РФ, получил российские документы на бизнес и продлил его работу уже под юрисдикцией страны-агрессора. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Готель львовского бизнесмена в окупиррованой Ялте

Впоследствии мужчина пошел дальше – в 2023–2024 годах заключил соглашения с подразделениями Росгвардии, непосредственно участвующими в войне против Украины. Его предприятие регулярно перечисляло деньги на счета силовиков. Фактически бизнесмен финансировал российскую армию, ежедневно убивающую украинцев.

Кроме того, он добросовестно платил налоги в бюджет РФ и получал зарплату в рублях, тем самым укрепляя экономику оккупанта. Свою деятельность на материковой Украине мужчина не прекратил — владел квартирами, земельными участками и корпоративными правами во Львовской области, общая стоимость которых превышает 6,5 миллиона гривен. Все это имущество уже арестовано.

Дело бизнесмена передано в суд. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества по статьям о финансировании агрессора и сотрудничестве с оккупационными властями.

