logo_ukra

BTC/USD

121847

ETH/USD

4338.91

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал 75-річний дідусь ошукав людей на майже 55,5 мільйонів на Львівщині: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

75-річний дідусь ошукав людей на майже 55,5 мільйонів на Львівщині: деталі

75-річного львів’янина судитимуть за шахрайство. Він продав 36 неіснуючих квартир, ошукавши людей на 55,5 мільйонів гривень.

9 жовтня 2025, 11:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

До суду Львівської області скерували обвинувальний акт проти 75-річного чоловіка, який протягом двох років ошукав десятки громадян, "продаючи" їм неіснуючі квартири. Сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 55,5 мільйона гривень.

75-річний дідусь ошукав людей на майже 55,5 мільйонів на Львівщині: деталі

75-річний дідусь ошукав людей через "продаж" квартир у Львові. Фото з відкритих джерел

Головне управління Нацполіції у Львівській області повідомило, що у 2021–2023 роках мешканець Львова укладав із громадянами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку, який нібито мав бути збудований у одному з сіл Львівського району.

Під час укладення угод чоловік представлявся законним власником майбутніх помешкань і надавав покупцям копії недійсних документів, щоб створити враження, що він має право розпоряджатися цією нерухомістю.

Отримавши довіру людей, зловмисник брав у них гроші, зокрема повну оплату або перший внесок. У результаті він "продав" 36 квартир 36 різним особам, хоча майно йому не належало.

Загальна сума збитків становить приблизно 55,5 мільйона гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що шахраї вигадали нову схему з продажем авто. У МВС попередили, як не втратити гроші. Щоб уникнути ризиків, фахівці радять дотримуватися базових правил безпеки та перевіряти інформацію через офіційні канали.

Також "Коментарі" писали, що шахрай з Києва ошукав вдову військового. Під виглядом кохання чоловік виманив у жінки сотні тисяч гривень, а потім почав тиснути погрозами.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://lv.npu.gov.ua/news/oshukav-hromadian-na-maizhe-555-milioniv-hryven-na-lvivshchyni-sudytymut-zlovmysnyka-obvynuvachenoho-v-shakhraistvi
Теги:

Новини

Всі новини