75-річний дідусь ошукав людей на майже 55,5 мільйонів на Львівщині: деталі

До суду Львівської області скерували обвинувальний акт проти 75-річного чоловіка, який протягом двох років ошукав десятки громадян, "продаючи" їм неіснуючі квартири. Сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 55,5 мільйона гривень.

75-річний дідусь ошукав людей через "продаж" квартир у Львові. Фото з відкритих джерел

Головне управління Нацполіції у Львівській області повідомило, що у 2021–2023 роках мешканець Львова укладав із громадянами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку, який нібито мав бути збудований у одному з сіл Львівського району.

Під час укладення угод чоловік представлявся законним власником майбутніх помешкань і надавав покупцям копії недійсних документів, щоб створити враження, що він має право розпоряджатися цією нерухомістю.

Отримавши довіру людей, зловмисник брав у них гроші, зокрема повну оплату або перший внесок. У результаті він "продав" 36 квартир 36 різним особам, хоча майно йому не належало.

Загальна сума збитків становить приблизно 55,5 мільйона гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

