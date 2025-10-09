logo

75-летний дедушка обманул людей почти на 55,5 миллионов на Львовщине: детали

75-летний львовянин будет судим за мошенничество. Он продал 36 несуществующих квартир, обманув людей на 55,5 миллиона гривен.

9 октября 2025, 11:50
В суд Львовской области был направлен обвинительный акт против 75-летнего мужчины, который в течение двух лет обманул десятки граждан, "продавая" им несуществующие квартиры. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 55,5 миллиона гривен.

75-летний дедушка обманул людей почти на 55,5 миллионов на Львовщине: детали

75-летний дедушка обманул людей из-за "продажи" квартир во Львове. Фото из открытых источников

Главное управление Нацполиции во Львовской области сообщило, что в 2021-2023 годах житель Львова заключал с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир в доме, который якобы должен быть построен в одном из сел Львовского района.

При заключении сделок мужчина представлялся законным владельцем будущих помещений и предоставлял покупателям копии недействительных документов, чтобы создать впечатление, что он имеет право распоряжаться этой недвижимостью.

Получив доверие людей, злоумышленник брал у них деньги, включая полную оплату или первый взнос. В результате он "продал" 36 квартир 36 разным лицам, хотя имущество ему не принадлежало.

Общая сумма ущерба составляет около 55,5 миллиона гривен. Досудебное расследование по уголовному производству завершено. Обвинительный акт уже направлен в суд. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мошенники придумали новую схему с продажей авто. В МВД предупредили, как не потерять деньги. Чтобы избежать рисков, специалисты советуют соблюдать базовые правила безопасности и проверять информацию через официальные каналы.

Также "Комментарии" писали, что мошенник из Киева обманул вдову военного. Под видом любви мужчина выманил у женщины сотни тысяч гривен, а затем начал давить угрозами.



