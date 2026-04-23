20 тисяч доларів за “вихід” із ТЦК: у Києві накрили схему

У Києві правоохоронці викрили схему вимагання грошей за нібито “звільнення” чоловіка з приміщення ТЦК та СП. До злочину причетні чоловік і жінка, які обіцяли вирішити питання за значну суму.

У Києві затримали спільників, які за 20 тис доларів обіцяли випустити чоловіка з приміщення ТЦК

Як повідомляють "Коментарі", про це заявили в Офісі Генерального прокурора.

Як працювала схема

За даними слідства, киянина затримали на вулиці працівники ТЦК та поліції. Разом з іншими чоловіками його доставили до приміщення ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії.

Саме там він познайомився з іншим чоловіком, який почав розпитувати про його життя, роботу та родину. Під час розмови він дізнався номер телефону цивільної дружини затриманого.

Тиск через родину

Після цього жінці зателефонували. Невідома повідомила, що знає всі “проблеми” її чоловіка і може допомогти “вирішити ситуацію”.

За свої послуги вона вимагала 20 тисяч доларів США. При цьому наполягала, що гроші потрібно передати терміново – протягом кількох годин, інакше чоловіка нібито відправлять до військової частини.

Передача грошей і затримання

Уже за п’ять годин, під контролем правоохоронців, цивільна дружина передала обумовлену суму.

Під час отримання коштів правоохоронці затримали 28-річну жінку та 31-річного чоловіка.

Кваліфікація і запобіжний захід

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Суд уже обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розмір застави становить майже 1 мільйон гривень для кожного з підозрюваних.

Що далі

Правоохоронці перевіряють, чи діяла ця група самостійно, чи має ширші зв’язки та причетна до інших подібних випадків.

Розслідування триває.

