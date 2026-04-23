20 тысяч долларов за "выход" из ТЦК: в Киеве накрыли схему

В Киеве правоохранители разоблачили схему вымогательства денег за якобы "освобождение" мужчины из помещения ТЦК и СП. К преступлению причастны мужчина и женщина, обещавшие решить вопрос за значительную сумму.

В Киеве задержали подельников, которые за 20 тыс долларов обещали выпустить мужчину из помещения ТЦК

Как сообщают " Комментарии ", об этом заявили в Офисе Генерального прокурора .

Как работала схема

По данным следствия, киевлянина задержали на улице сотрудники ТЦК и полиции. Вместе с другими мужчинами его доставили в помещение ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии.

Там он познакомился с другим мужчиной, который стал расспрашивать о его жизни, работе и семье. В ходе разговора он узнал номер телефона гражданской жены задержанного.

Давление через семью

После этого женщине позвонили по телефону. Неизвестная сообщила, что знает все "проблемы" ее мужа и может помочь "решить ситуацию".

За свои услуги она потребовала 20 тысяч долларов США. При этом настаивала, что деньги нужно передать срочно – в течение нескольких часов, иначе мужчину якобы отправят в воинскую часть.

Передача денег и задержание

Уже через пять часов, под контролем правоохранителей, гражданская жена передала оговоренную сумму.

При получении средств правоохранители задержали 28-летнюю женщину и 31-летнего мужчину.

Квалификация и мера пресечения

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Суд уже избрал им меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Размер залога составляет около 1 миллиона гривен для каждого из подозреваемых.

Что дальше

Правоохранители проверяют, действовала ли эта группа самостоятельно, имеет ли более широкие связи и причастна к другим подобным случаям.

Расследование продолжается.

