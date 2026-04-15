Кривава трагедія на Донеччині: чоловік убив рідних совком після застілля

На Донеччині завершено розслідування резонансного злочину, який шокував місцевих жителів. Чоловіка, підозрюваного у вбивстві трьох членів однієї родини, судитимуть за особливо тяжкий злочин.

На Донеччині судитимуть чоловіка за вбивство трьох родичів совком

Як повідомляють "Коментарі", про це пише "Магнолія-ТВ".

Прокурори Покровської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 63-річного жителя Білозерського. Йому інкримінують умисне вбивство трьох осіб, пов’язане з домашнім насильством.

Як сталася трагедія

За даними слідства, події розгорталися 13 грудня 2025 року. Чоловік приїхав у селище Бокове до своєї сестри, яка мешкала разом із чоловіком та його матір’ю. Під час спільного вживання алкоголю між ними виник конфлікт, після якого гість поїхав додому.

Однак згодом він повернувся, щоб продовжити з’ясування стосунків. Після того як господар вдарив його кулаком по обличчю, нападник схопив металеву лопатку для вугілля та завдав удару по голові.

Сестра, почувши шум, вийшла з кімнати і також отримала удар.

Подальші дії нападника

Після цього чоловік перейшов до літньої кухні, де перебувала прикована до ліжка літня жінка. Там він жорстоко побив її палицею.

Повернувшись до будинку, зловмисник продовжив напад: він завдав не менше 12 ударів металевим совком своїй 56-річній сестрі, а також ще 18 ударів її чоловіку, коли той намагався допомогти матері.

Вважаючи, що всі потерпілі загинули, нападник залишив місце злочину та повернувся додому.

Наслідки та розслідування

Про трагедію стало відомо лише наступного дня, коли сусідка прийшла провідати родину. За висновками судово-медичної експертизи, чоловік і жінка загинули від відкритих черепно-мозкових травм.

88-річну жінку з тяжкими пораненнями госпіталізували, однак через 11 днів вона померла в лікарні.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Досудове розслідування здійснювали слідчі Покровського районного управління поліції.

Що загрожує підозрюваному

За вчинене чоловіку загрожує найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі.

Справу вже передано до суду, який має поставити остаточну крапку у цій жахливій історії.

