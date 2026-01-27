В Україні визначено регіони з найвищими показниками реєстрації кримінальних правопорушень. Протягом останніх п’яти років структура злочинності зазнала змін: у той час як кількість класичних крадіжок поступово знижується, активність шахраїв та випадки домашнього насильства залишаються на критично високих позначках. Про це йдеться у відповіді Офісу Генерального прокурора України на журналістський запит порталу "Коментарі".

Кримінальна карта України 2020–2025: названо області-антилідери за рівнем злочинності

Статистика відображає реальний стан безпеки в регіонах, а також зміни у порівняння з довоєнним та воєнним періодами в Україні.

Топ-5 областей-антилідерів за видами злочинів (сумарно за 2020–2025 рр.)

Виходячи з кількості зареєстрованих правопорушень, п’ятірка регіонів, де найчастіше фіксували основні види злочинів, виглядає так:

1. Шахрайство (ст. 190 КК України)

Найбільш динамічна категорія злочинів, яка демонструє зростання у цифровому сегменті.

м. Київ (абсолютний лідер із показником понад 10 000 випадків щорічно)

Дніпропетровська область

Київська область

Одеська область

Харківська область

2. Крадіжки (ст. 185 КК України)

Попри загальне зниження показників після 2022 року, ці регіони залишаються найбільш проблемними:

м. Київ

Дніпропетровська область

Харківська область

Одеська область

Львівська область

3. Домашнє насильство (ст. 126-1 КК України)

Регіони, де правоохоронці найчастіше документували факти системного насильства в сім'ях:

Дніпропетровська область

Харківська область

м. Київ

Одеська область

Вінницька область

4. Тяжкі тілесні ушкодження (ст. 121 КК України)

Антилідери за рівнем насильницької злочину проти життя та здоров'я:

Дніпропетровська область

м. Київ

Донецька область

Одеська область

Харківська область

5. Зґвалтування (ст. 152 КК України)

Регіони з найбільшою кількістю зареєстрованих проваджень за статевими злочинами:

Дніпропетровська область

Харківська область

Київська область

Одеська область

Вінницька область

Правоохоронці зауважують, що високі показники в цих областях часто зумовлені не лише криміногенною ситуацією, а й високою щільністю населення та більш активним зверненням громадян до поліції. Натомість у прифронтових регіонах статистика може бути неповною через активні бойові дії та окупацію окремих територій

Аналіз статистичних даних Офісу Генерального прокурора за 2020–2025 роки дозволяє оцінити не лише рівень реєстрації злочинів, а й ефективність їхнього розслідування через показник закритих проваджень.

Ось детальний розгляд статистики закритих кримінальних проваджень (на підставі пп. 1, 2, 4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України) у регіонах, які раніше були визначені як антилідери за рівнем злочинності.

Статистика "розкриття" (закриття) злочинів у Топ-регіонах

Показник закритих проваджень часто свідчить про те, яка кількість справ не дійшла до суду через відсутність складу злочину, подію злочину або з інших реабілітуючих підстав.

1. Шахрайство (ст. 190)

У цій категорії спостерігається один із найнижчих відсотків закриття справ, що свідчить про складність розслідування "дистанційних" злочинів:

м. Київ: У 2024 році було зареєстровано 10 743 випадки, а закрито лише 1 341 провадження.

Дніпропетровська область: Зареєстровано 9 288, закрито 2 081.

Харківська область: Зареєстровано 6 411, закрито 1 628.

2. Крадіжки (ст. 185)

Тут правоохоронці демонструють вищу активність у закритті проваджень:

м. Київ: У 2020 році було зареєстровано 33 625 крадіжок, з яких 20 770 проваджень було закрито.

Дніпропетровська область: У 2020 році зареєстровано 22 914, закрито 10 430.

Одеська область: У 2022 році зареєстровано 6 212, закрито 1 979.

3. Домашнє насильство (ст. 126-1)

Ця категорія має специфічну динаміку — кількість закритих справ тут мінімальна, оскільки більшість проваджень намагаються довести до обвинувального акта:

Дніпропетровська область: У 2021 році зареєстровано 204 випадки, закрито лише 8 проваджень.

Вінницька область: У 2023 році зареєстровано 103, закрито лише 1 справу.

4. Тяжкі тілесні ушкодження (ст. 121)

Через тяжкість злочину такі справи закриваються вкрай рідко:

Харківська область: У 2020 році зареєстровано 105 випадків, закрито лише 15.

Донецька область: У 2021 році зареєстровано 129, закрито 8.

Висновки щодо ефективності роботи в регіонах

Київ та Дніпро: Мають найбільше навантаження на слідчих. Попри високу реєстрацію, значна частина проваджень (особливо щодо крадіжок) закривається на етапі досудового розслідування.

Шахрайство — головний виклик: Статистика показує, що кількість закритих проваджень за ст. 190 значно менша, ніж за іншими майновими злочинами. Це підтверджує складність боротьби з кібершахрайством та телефонними аферами.

Насильницькі злочини: Правоохоронці демонструють найвищу "результативність" (мінімум закритих справ) у розслідуванні тяжких тілесних ушкоджень та домашнього насильства.