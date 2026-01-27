В Украине определены регионы с самыми высокими показателями регистрации уголовных правонарушений. В последние пять лет структура преступности претерпела изменения: в то время как количество классических краж постепенно снижается, активность мошенников и случаи домашнего насилия остаются на критически высоких отметках. Об этом говорится в ответе Офиса Генерального прокурора Украины на журналистский запрос портала "Комментарии".

Криминальная карта Украины 2020–2025: названы области-антилидеры по уровню преступности

Статистика отражает реальное состояние безопасности в регионах , а также изменения по сравнению с довоенными и военными периодами в Украине.

Топ-5 областей-антилидеров по видам преступлений (суммарно за 2020-2025 гг.)

Исходя из количества зарегистрированных правонарушений, пятерка регионов, где чаще всего фиксировались основные виды преступлений, выглядит так:

1. Мошенничество (ст. 190 УК Украины)

Наиболее динамичная категория преступлений, демонстрирующая рост в цифровом сегменте.

г. Киев (абсолютный лидер с показателем более 10 000 случаев ежегодно)

Днепропетровская область

Киевская область

Одесская область

Харьковская область

2. Кражи (ст. 185 УК Украины)

Несмотря на всеобщее снижение показателей после 2022 года, эти регионы остаются наиболее проблемными:

г. Киев

Днепропетровская область

Харьковская область

Одесская область

Львовская область

3. Домашнее насилие (ст. 126-1 УК Украины)

Регионы, где правоохранители чаще всего документировали факты системного насилия в семьях:

Днепропетровская область

Харьковская область

г. Киев

Одесская область

Винницкая область

4. Тяжелые телесные повреждения (ст. 121 УК Украины)

Антилидеры по уровню насильственного преступления против жизни и здоровья:

Днепропетровская область

г. Киев

Донецкая область

Одесская область

Харьковская область

5. Изнасилование (ст. 152 УК Украины)

Регионы с наибольшим количеством зарегистрированных производств по половым преступлениям:

Днепропетровская область

Харьковская область

Киевская область

Одесская область

Винницкая область

Правоохранители отмечают, что высокие показатели в этих областях часто обусловлены не только криминогенной ситуацией, но высокой плотностью населения и более активным обращением граждан в полицию. В прифронтовых регионах статистика может быть неполной из-за активных боевых действий и оккупации отдельных территорий.

Анализ статистических данных Офиса Генерального прокурора за 2020-2025 годы позволяет оценить не только уровень регистрации преступлений, но и эффективность их расследования через показатель закрытых производств.

Вот детальное рассмотрение статистики закрытых уголовных производств (на основании пп. 1, 2, 4-1, 6, 9-1 ч. 1 ст. 284 УПК Украины) в регионах, ранее определенных как антилидеры по уровню преступности.

Статистика "раскрытия" (закрытия) преступлений в Топ-регионах

Показатель закрытых производств часто свидетельствует о том, какое количество дел не дошло до суда из-за отсутствия состава преступления, происшествия или других реабилитирующих оснований.

1. Мошенничество (ст. 190)

В этой категории наблюдается один из самых низких процентов закрытия дел, что свидетельствует о сложности расследования дистанционных преступлений:

г. Киев: В 2024 году было зарегистрировано 10 743 случая, а закрыто только 1 341 производства.

Днепропетровская область: Зарегистрировано 9 288, закрыто 2 081.

Харьковская область: Зарегистрировано 6 411, закрыто 1 628.

2. Кражи (ст. 185)

Здесь правоохранители демонстрируют более высокую активность в закрытии производств:

г. Киев: В 2020 году было зарегистрировано 33 625 краж, из которых 20 770 производств было закрыто.

Днепропетровская область: В 2020 году зарегистрировано 22 914, закрыто 10 430.

Одесская область: В 2022 году зарегистрировано 6212, закрыто 1979.

3. Домашнее насилие (ст. 126-1)

У этой категории специфическая динамика — количество закрытых дел здесь минимально, поскольку большинство производств пытаются довести до обвинительного акта:

Днепропетровская область: В 2021 году зарегистрировано 204 случая, закрыто только 8 производств.

Винницкая область: В 2023 году зарегистрировано 103, закрыто только 1 дело.

4. Тяжелые телесные повреждения (ст. 121)

Из-за тяжести преступления такие дела закрываются крайне редко:

Харьковская область: В 2020 году зарегистрировано 105 случаев, закрыто всего 15.

Донецкая область: В 2021 году зарегистрировано 129, закрыто 8.

Выводы по эффективности работы в регионах

Киев и Днепр: Наибольшая нагрузка на следователей. Несмотря на высокую регистрацию, значительная часть производств (особенно в отношении краж) закрывается на этапе досудебного расследования.

Мошенничество – главный вызов: Статистика показывает, что количество закрытых производств по ст. 190 значительно меньше, чем по другим имущественным преступлениям. Это подтверждает сложность борьбы с кибермошенничеством и телефонными аферами.

Насильственные преступления: Правоохранители демонстрируют высокую "результативность" (минимум закрытых дел) в расследовании тяжких телесных повреждений и домашнего насилия.