Крах і відсталість російської медицини: у Новокузнецьку дев'ять немовлят загинули в пологовому під час новорічних свят
commentss НОВИНИ Всі новини

Крах і відсталість російської медицини: у Новокузнецьку дев’ять немовлят загинули в пологовому під час новорічних свят

Пологовий №1 Новокузнецька закрито на карантин, слідчі розслідують трагедію, а місцеві шоковані масштабом безвідповідальності російської медицини.

14 січня 2026, 15:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

У російському Новокузнецьку сталася шокуюча катастрофа: у січні 2026 року в пологовому будинку №1 загинули дев’ять новонароджених. Трагедія сталась саме на новорічних святках, коли сім’ї святкували, а найменші пацієнти опинилися в руках недбалих медиків. Про це повідомляє  російська служба ВВС.

Крах і відсталість російської медицини: у Новокузнецьку дев’ять немовлят загинули в пологовому під час новорічних свят

Масова смертність дітей у Росії: батьки кричать про антисанітарію і халатність медиків

Батьки дітей вже відкрито звинувачують персонал у антисанітарії та повній недбалості. Вони вимагають пояснень і покарання винних. Пологовий закритий на карантин через спалах ГРВІ серед новонароджених, а прокуратура Кузбасу розпочала перевірку.

Головний лікар Віталій Херасков був відсторонений, а в область направлені федеральні експерти з акушерства та перинатології, щоб оцінити роботу пологового будинку. Слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтями "Халатність" і "Причинення смерті з необережності".

За офіційними даними, причиною смерті стали важкі внутрішньоутробні інфекції. У період з 1 грудня 2025 року до 1 січня 2026 року у відділеннях інтенсивної терапії лікувалися 32 дитини, 17 із яких перебували в критичному стані. Серед них 16 недоношених, один – із первинним імунодефіцитом. Чотирьох новонароджених перевели в Кузбаську дитячу клінічну лікарню, ще четверо залишаються у відділенні інтенсивної терапії.

Відсторонений головлікар зазначив, що не вдалося встановити єдину причину смертності, хоча небезпечні інфекції виключили. За даними ЗМІ, можливою причиною стала менінгококова інфекція.

Батьки організовують колективні звернення та вимагають пояснень щодо умов у медичному закладі, критикуючи систему охорони здоров’я Росії, яка виявилася неспроможною захистити навіть найменших пацієнтів. Місцеві чиновники обіцяють перевірку всіх пологових будинків і перинатальних центрів регіону.

Експерти зауважують, що трагедія у Новокузнецьку — символ катастрофічного стану російської медицини, особливо під час свят та епідемій, коли контроль санітарних умов та інфекційного нагляду критично важливий.

Читайте також в "Коментарях", як Путін закликав росіянок народжувати якомога раніше. 



