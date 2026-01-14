Крах и отсталость российской медицины: в Новокузнецке девять младенцев погибли в роддоме во время новогодних праздников

В российском Новокузнецке произошла шокирующая катастрофа : в январе 2026 года в роддоме №1 погибли девять новорожденных . Трагедия произошла именно на новогодних праздниках , когда семьи праздновали, а самые маленькие пациенты оказались в руках нерадивых медиков . Об этом сообщает российская служба ВВС .

Массовая смертность детей в России: родители кричат об антисанитарии и халатности медиков

Родители детей уже открыто обвиняют персонал в антисанитарии и полной халатности . Они требуют объяснений и наказания виновных. Родильный дом закрыт на карантин из-за вспышки ОРВИ среди новорожденных , а прокуратура Кузбасса начала проверку.

Главный врач Виталий Херасков был отстранен , а в область направлены федеральные эксперты по акушерству и перинатологии , чтобы оценить работу роддома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Халатность" и "Причинение смерти по неосторожности" .

По официальным данным, причиной смерти стали тяжелые внутриутробные инфекции . В период с 1 декабря 2025 года по 1 января 2026 года в отделениях интенсивной терапии лечились 32 ребенка , 17 из которых находились в критическом состоянии. Среди них 16 недоношенных, один – с первичным иммунодефицитом. Четверо новорожденных переведены в Кузбасскую детскую клиническую больницу, еще четверо остаются в отделении интенсивной терапии.

Отстраненный главврач отметил, что не удалось установить единственную причину смертности , хотя опасные инфекции исключили. По данным СМИ, возможной причиной стала менингококковая инфекция .

Родители организуют коллективные обращения и требуют объяснений об условиях в медицинском учреждении , критикуя систему здравоохранения России , которая оказалась неспособной защитить даже самых маленьких пациентов. Местные чиновники обещают проверку всех роддомов и перинатальных центров региона.

Эксперты отмечают, что трагедия в Новокузнецке – символ катастрофического состояния российской медицины , особенно во время праздников и эпидемий, когда контроль санитарных условий и инфекционного надзора критически важен.

Читайте также в "Комментариях", как Путин призвал россиянок рожать как можно раньше.