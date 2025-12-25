Колишнього президента УАФ оголосили в розшук: у чому звинувачують Павелка

Колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка офіційно оголошено в розшук.

Андрій Павелко. Фото: з відкритих джерел

У базі МВС зазначено, що Павелко офіційно зник 5 листопада 2025 року. Він перебуває в розшуку як особа, що переховується від органів досудового розслідування.

Відомо, що ексочільник УАФ міг залишити територію України ще наприкінці минулого року. Ймовірною підставою для виїзду за кордон називають наявність документів про інвалідність.

Правоохоронні органи підозрюють Андрія Павелка у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні.

Основні епізоди кримінального провадження стосовно Павелка пов’язані з можливими фінансовими махінаціями з коштами УЄФА. За версією слідства, гроші Європейської футбольної спілки перераховувалися на рахунки приватної структури, після чого зникали. Загальну суму збитків оцінюють у 9,32 млн євро.

Крім того, розслідування стосується можливого розкрадання коштів під час будівництва заводу з виробництва штучного газонного покриття для футбольних полів.

Офіційну підозру у Андрію Павелку оголосили у жовтні 2025 року.

Як повідомляв портал "Коментарі", на початку 2024 року Шевченківський суд Львова залишив Андрія Павелка під вартою. Однак, захист функціонера наголошував на незаконності цього рішення.

Кримінальне переслідування Павелка стартувало наприкінці 2022 року. В цей самий час почалися перші спроби організації в УАФ виборів. За даними футбольних оглядачів, Павелку згодом пропонували вихід із СІЗО за умов, що він відмовиться від посади на користь Шевченка.