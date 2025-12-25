Бывшего президента УАФ объявили в розыск: в чем обвиняют Павелко

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко официально объявлен в розыск.

Андрей Павелко. Фото: из открытых источников

В базе МВД отмечено, что Павелко официально исчез 5 ноября 2025 года. Он находится в розыске как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Известно, что экс-руководитель УАФ мог покинуть территорию Украины еще в конце прошлого года. Вероятным основанием для выезда за границу называют наличие документов об инвалидности.

Правоохранительные органы подозревают Андрея Павелко в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге.

Основные эпизоды уголовного производства по Павелку связаны с возможными финансовыми махинациями со средствами УЕФА. По версии следствия деньги Европейского футбольного союза перечислялись на счета частной структуры, после чего исчезали. Общая сумма ущерба оценивается в 9,32 млн евро.

Кроме того, расследование касается возможного хищения средств при строительстве завода по производству искусственного газонного покрытия для футбольных полей.

Официальное подозрение Андрею Павелко объявили в октябре 2025 года.

Как сообщал портал "Комментарии", в начале 2024 Шевченковский суд Львова оставил Андрея Павелко под стражей. Однако защита функционера отмечала незаконность этого решения.

Уголовное преследование Павелко стартовало в конце 2022 года. В это же время начались первые попытки организации в УАФ выборов. По данным футбольных обозревателей, Павелко впоследствии предлагали выход из СИЗО при условии, что он откажется от должности в пользу Шевченко.