Киянин образився на магазин і розтрощив алкогольний відділ: деталі інциденту



















В одному зі столичних супермаркетів нетверезий чоловік хотів викрасти пляшку з алкоголем. Коли йому завадили, зловмисник розтрощив товар у в алкогольному відділі.

Чоловік влаштував дебош у супермаркеті. Фото: з відкритих джерел

Тепер порушнику загрожує до п’яти років обмеження волі, повідомляє поліція Києва.

Повідомлення про дебош у магазині надійшло до Дніпровського управління поліції столиці. За словами адміністраторки закладу, один з покупців лаявся, скидав з полиць та бив пляшки з алкоголем.

Правоохоронці прибули на місце та встановили, що 39-річний місцевий мешканець намагався вкрасти пляшку алкоголю.

"Це помітив охоронець магазину та зробив йому зауваження, через що чоловік почав кричати, скидати пляшки на підлогу та навмисно їх бити. Поліцейські затримали дебошира в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України", — зазначили у поліції.

Чоловікові оголосили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

