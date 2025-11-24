Киевлянин обиделся на магазин и разбил алкогольный отдел: детали инцидента



















В одном из столичных супермаркетов нетрезвый мужчина хотел похитить бутылку с алкоголем. Когда ему помешали, злоумышленник разбил товар в алкогольном отделе.

Мужчина устроил дебош в супермаркете. Фото: из открытых источников

Теперь нарушителю грозит до пяти лет ограничение свободы, сообщает полиция Киева.

Сообщение о дебоше в магазине поступило в Днепровское управление полиции столицы. По словам администратора заведения, один из покупателей ругался, сбрасывал с полок и бил бутылки с алкоголем.

Стражи порядка прибыли на место и установили, что 39-летний местный житель пытался украсть бутылку алкоголя.

"Это заметил охранник магазина и сделал ему замечание, из-за чего мужчина начал кричать, сбрасывать бутылки на пол и намеренно их разбивать. Полицейские задержали дебошира в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины", — отметили в полиции.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, как ранее сообщал портал "Комментарии", российский турист Владимир Колесов с топором в руках пришел в ресторан Capri Bali в элитном районе острова Бали. Первый раз гражданину России удалось скрыться, однако он пришел в ресторан для повторного нападения и был задержан местной полицией.

Турист повредил имущество на сумму около 10 миллионов индонезийских рупий (25 тысяч гривен). Полиция установила, что причиной неадекватного поведения задержанного гражданина России Владимира Колесова стал разрыв отношений с местной жительницей, а также чрезмерное употребление алкоголя.