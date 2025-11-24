logo

Киевлянин обиделся на магазин и разбил алкогольный отдел: детали инцидента
commentss НОВОСТИ Все новости

Киевлянин обиделся на магазин и разбил алкогольный отдел: детали инцидента

В Киеве мужчина разгромил почти весь алкогольный отдел в супермаркете, потому что ему помешали украсть бутылку

24 ноября 2025, 10:43
Автор:
avatar

Маламура Сергій








В одном из столичных супермаркетов нетрезвый мужчина хотел похитить бутылку с алкоголем. Когда ему помешали, злоумышленник разбил товар в алкогольном отделе.

Киевлянин обиделся на магазин и разбил алкогольный отдел: детали инцидента

Мужчина устроил дебош в супермаркете. Фото: из открытых источников

Теперь нарушителю грозит до пяти лет ограничение свободы, сообщает полиция Киева.

Сообщение о дебоше в магазине поступило в Днепровское управление полиции столицы. По словам администратора заведения, один из покупателей ругался, сбрасывал с полок и бил бутылки с алкоголем.

Стражи порядка прибыли на место и установили, что 39-летний местный житель пытался украсть бутылку алкоголя.

"Это заметил охранник магазина и сделал ему замечание, из-за чего мужчина начал кричать, сбрасывать бутылки на пол и намеренно их разбивать. Полицейские задержали дебошира в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины", — отметили в полиции.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politseiski-zatrymaly-cholovika-za-khulihanstvo-ustolychnomu-supermarketi?v=69237523988d3
