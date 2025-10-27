logo_ukra

Інфлюенсерка, відома своїми провокаційними фото, може бути босом мафії
Інфлюенсерка, відома своїми провокаційними фото, може бути босом мафії

Бразильську інфлюенсерку Меліссу Саїд заарештували за підозрою у керівництві наркокартелем.

27 жовтня 2025, 15:15
Автор:
Slava Kot

23-річна бразильська блогерка та інфлюенсерка Мелісса Саїд, відома своїми провокаційними фото в бікіні та активною пропагандою легалізації марихуани, потрапила у скандал. Її заарештували за підозрою у керівництві організованим злочинним угрупованням, що займалося торгівлею наркотиками та відмиванням грошей.

Інфлюенсерка, відома своїми провокаційними фото, може бути босом мафії

За даними New York Post та бразильського видання Correio, поліція Баїї провела масштабну спецоперацію під кодовою назвою Operação Erva Afetiva.

Мелісса Саїд, яка в Instagram відома під ніком @melisaseid, має понад 340 тисяч підписників. У соцмережах вона позиціонувала себе як "активістку за легалізацію канабісу", однак правоохоронці стверджують, що за цією маскою ховалася керівниця великого наркоугруповання, яке діяло між штатами Баїя та Сан-Паулу.

Інфлюенсерка, відома своїми провокаційними фото, може бути босом мафії - фото 2

Інфлюенсерка, відома своїми провокаційними фото, може бути босом мафії - фото 2

Слідство почалося ще у 2024 році, коли Саїд зупинили в аеропорту з наркотиками. Після цього вона у соцмережах публікувала відео, де нібито навчала підписників, як обходити поліцейські пости та перевозити заборонені речовини.

Під час обшуків у її будинках поліція вилучила 1,4 кг марихуани, 270 г гашишу, ваги, пакети, банківські картки та два автомобілі, які могли використовуватися для транспортування наркотиків.

Під час рейду інфлюенсерці вдалося втекти, однак після кількох днів пошуків її знайшли у будинку друга. Разом із нею було затримано ще трьох осіб, яких підозрюють у причетності до наркоторгівлі.

За версією поліції, Мелісса Саїд не лише продавала канабіс, а й створила налагоджену систему відмивання грошей, отриманих від незаконної діяльності. Тепер колишній онлайн-зірці може загрожувати до 25 років позбавлення волі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Європу заполонив новий наркотик "Франкенштейна", який гірше, ніж фентаніл.

Також "Коментарі" писали про чоловіка, який спробував 182 наркотики та назвав той, який спричинив "найгірший трип" у його житті.



https://nypost.com/2025/10/24/world-news/brazilian-influencer-melissa-said-caught-after-manhunt-over-allegedly-running-drug-trafficking-ring/
