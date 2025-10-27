logo

Инфлюэнсерша, известная своими провокационными фото, может быть боссом мафии

Бразильскую инфлюэнсершу Мелиссу Саид арестовали по подозрению в руководстве наркокартелем.

27 октября 2025, 15:15
23-летняя бразильская блоггерша и инфлюэнсер Мелисса Саид, известная своими провокационными фото в бикини и активной пропагандой легализации марихуаны, попала в скандал. Ее арестовали по подозрению в руководстве организованной преступной группировкой, занимавшейся торговлей наркотиками и отмыванием денег.

По данным New York Post и бразильского издания Correio, полиция Баии провела масштабную спецоперацию под кодовым названием Operação Erva Afetiva. 

Мелисса Саид, которая в Instagram известна под ником @melisaseid, имеет более 340 тысяч подписчиков. В соцсетях она позиционировала себя как "активистку за легализацию каннабиса", однако правоохранители утверждают, что за этой маской скрывалась руководительница крупной наркогруппировки, действовавшей между штатами Баия и Сан-Паулу.

Следствие началось еще в 2024 году, когда Саид была остановлена в аэропорту с наркотиками. После этого она в соцсетях публиковала видео, где якобы обучала подписчиков, как обходить полицейские посты и перевозить запрещенные вещества.

Во время обысков в ее домах полиция изъяла 1,4 кг марихуаны, 270 г гашиша, веса, пакеты, банковские карты и два автомобиля, которые могли использоваться для транспортировки наркотиков.

Во время рейда инфлюэнсерше удалось скрыться, однако после нескольких дней поисков ее нашли в доме друга. Вместе с ней были задержаны еще три человека, подозреваемые в причастности к наркоторговле.

По версии полиции, Мелисса Саид не только продавала каннабис, но и создала отлаженную систему отмывания денег, полученных от незаконной деятельности. Теперь бывшей онлайн-звезде может грозить до 25 лет лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европу заполонил новый наркотик "Франкенштейна", который хуже фентанила.

Также "Комментарии" писали о мужчине, который попробовал 182 наркотика и назвал тот, который вызвал "худший трип" в его жизни.



Источник: https://nypost.com/2025/10/24/world-news/brazilian-influencer-melissa-said-caught-after-manhunt-over-allegedly-running-drug-trafficking-ring/
