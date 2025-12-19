Французький «Доктор Смерть» отруїв десятки пацієнтів, щоб виглядати героєм

У Франції завершився шокуючий судовий процес над Фредеріком Пешьє, відомим у медичних колах як "Доктор Смерть". Колишній анестезіолог отримав довічне ув’язнення за те, що свідомо отруїв щонайменше 30 пацієнтів у період із 2008 по 2017 рік, і 12 із них загинули. Про це повідомляє BBC.

Лікар у Франції свідомо вбивав і рятував одночасно – суд дав довічне

Слідство встановило, що Пешьє додавав у крапельниці смертельні речовини, які провокували зупинку серця або масивні кровотечі. За версією обвинувачення, мотиви лікаря були двоякі: він хотів дискредитувати своїх колег і водночас "рятувати" пацієнтів власноруч, аби виглядати героєм перед персоналом.

Серед постраждалих — 89-річна жінка та чотирирічна дитина, яка пережила дві зупинки серця під час видалення мигдаликів. Попри численні експертизи, що зафіксували перевищення концентрації калію в крові у 100 разів, Пешьє не визнав провину, перекладаючи її на "медичні помилки" інших лікарів.

Суд постановив, що анестезіолог проведе у в’язниці щонайменше 22 роки. Для тих, хто вижив, наслідки отруєнь залишилися на все життя. Одна з потерпілих, Сандра Сімард, у суді розповіла, що її тіло постійно болить, "ніби живе в організмі старої людини", хоча вона вдячна за шанс вижити.

