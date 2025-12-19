Французский "Доктор Смерть" отравил десятки пациентов, чтобы выглядеть героем

Во Франции завершился шокирующий судебный процесс над Фредериком Пешье, известным в медицинских кругах как "Доктор Смерть". Бывший анестезиолог получил пожизненное заключение за то, что сознательно отравил по меньшей мере 30 пациентов в период с 2008 по 2017 год и 12 из них погибли. Об этом сообщает BBC.

Врач во Франции сознательно убивал и спасал одновременно – суд дал пожизненное

Следствие установило, что Пешье добавлял в капельницы смертельные вещества, провоцировавшие остановку сердца или массивные кровотечения. По версии обвинения, мотивы врача были двояки: он хотел дискредитировать своих коллег и "спасать" пациентов собственноручно, чтобы выглядеть героем перед персоналом.

Среди пострадавших — 89-летняя женщина и четырехлетний ребенок, переживший две остановки сердца во время удаления миндалин. Несмотря на многочисленные экспертизы, зафиксировавшие превышение концентрации калия в крови в 100 раз, Пешье не признал вину, переводя ее на медицинские ошибки других врачей.

Суд постановил, что анестезиолог проведет в тюрьме не менее 22 лет. Для выживших последствия отравлений остались на всю жизнь. Одна из потерпевших, Сандра Симард, в суде рассказала, что ее тело постоянно болит, "словно живет в организме старика", хотя она благодарна за шанс выжить.

Напомним, на днях портал "Комментарии" сообщал , что Украине зафиксирована новая вспышка ветряной оспы. Наибольшее количество случаев приходится на Ивано-Франковскую область — только за прошлую неделю медики зарегистрировали 109 новых больных. Ветрянка – это инфекционное вирусное заболевание, которое быстро передается воздушно-капельным путем. Чаще всего им болеют дети, особенно в детских садах, школах и кружках. Взрослые, не переболевшие в детстве или не имеющие прививки, также находятся в зоне риска.