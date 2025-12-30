logo_ukra

BTC/USD

88146

ETH/USD

2968.79

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал Фігуранту нового розслідування НАБУ нардепу Кісєлю обрали запобіжний захід: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Фігуранту нового розслідування НАБУ нардепу Кісєлю обрали запобіжний захід: що відомо

Сам народний депутат не розголошує розміру застави

30 грудня 2025, 20:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Юрію Кісєлю, який є одним з фігурантів розслідування НАБУ щодо отримання депутатами грошей за "потрібне" голосування. 

Фігуранту нового розслідування НАБУ нардепу Кісєлю обрали запобіжний захід: що відомо

Народний депутат Юрій Кісєль. Фото: з відкритих джерел

Суд встановив заставу для нардепа, повідомляє Суспільне. Судове засідання відбувалося в закритому режимі через таємницю слідства. Суму застави сам депутат не повідомив. Однак, його адвокат наголосив, що захист готуватиме апеляцію. 

Кісєля підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді. Сам він провину не визнає та заперечує, що отримував хабар.

Разом з тим Кісєль підтвердив, що в месенджері WhatsApp є група, де спілкується частина фракції Слуга народу. Але він стверджує, що там не обговорювалися жодні корупційні схеми.

Як повідомляв портал "Коментарі", Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України.

Зловмисники забезпечували отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування. Загалом на цей час серед підозрюваних – п’ятеро нардепів, інформує пресслужба НАБУ.  За даними слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. 

До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів. Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp. Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали гроші.

За даними ЗМІ, підозри отримали народні депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кісєль та Михайло Лаба.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини