Фігуранту нового розслідування НАБУ нардепу Кісєлю обрали запобіжний захід: що відомо

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Юрію Кісєлю, який є одним з фігурантів розслідування НАБУ щодо отримання депутатами грошей за "потрібне" голосування.

Народний депутат Юрій Кісєль. Фото: з відкритих джерел

Суд встановив заставу для нардепа, повідомляє Суспільне. Судове засідання відбувалося в закритому режимі через таємницю слідства. Суму застави сам депутат не повідомив. Однак, його адвокат наголосив, що захист готуватиме апеляцію.

Кісєля підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді. Сам він провину не визнає та заперечує, що отримував хабар.

Разом з тим Кісєль підтвердив, що в месенджері WhatsApp є група, де спілкується частина фракції Слуга народу. Але він стверджує, що там не обговорювалися жодні корупційні схеми.

Як повідомляв портал "Коментарі", Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України.

Зловмисники забезпечували отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування. Загалом на цей час серед підозрюваних – п’ятеро нардепів, інформує пресслужба НАБУ. За даними слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей.

До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради України. Діяльність групи координував один із народних депутатів. Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp. Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали гроші.

За даними ЗМІ, підозри отримали народні депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кісєль та Михайло Лаба.