Фигуранту нового расследования НАБУ нардепу Киселю избрали меру пресечения: что известно

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Юрию Киселю, который является одним из фигурантов расследования НАБУ по получению депутатами денег за "нужное" голосование.

Народный депутат Юрий Кисель. Фото: из открытых источников

Суд установил залог для нардепа, сообщает Общественное. Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за тайны следствия. Сумму залога сам депутат не сообщил. Однако его адвокат подчеркнул, что защита будет готовить апелляцию.

Киселя подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде. Сам он вину не признает и отрицает, что получал взятку.

Вместе с тем, Кисель подтвердил, что в мессенджере WhatsApp есть группа, где общается часть фракции Слуга народа. Но он утверждает, что там не обсуждалась никакая коррупционная схема.

Как сообщал портал "Комментарии", Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, действовавшей в Верховной Раде Украины.

Злоумышленники обеспечивали получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. Всего в настоящее время среди подозреваемых – пятеро нардепов, сообщает пресс-служба НАБУ. По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей.

В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов. Для организации голосований участники группы посылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp. После голосования отдельным народным депутатам систематически передавали деньги.

По данным СМИ, подозрения получили народные депутаты Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.