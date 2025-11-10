Експертизи підтвердили, що свідок у справі детектива НАБУ Магамедрасулова дав завідомо неправдиві покази: обвинувачення скеровано до суду

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо свідка у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якому інкримінують вчинення дій на користь рф та зловживання впливом. Свідок надавав неправдиві дані щодо розмови з підозрюваним, що підтверджено експертизами. Про це заявляють журналісти УНН.

Свідок у справі детектива НАБУ Магамедрасулова давав неправдиві свідчення. Фото: Офіс Генпрокурора

Зокрема, фахівці проаналізували автентичність і зміст аудіозаписів розмов. Загалом було проведено сім судових експертиз (лінгвістичні, фоноскопічні та криміналістичні) у чотирьох незалежних державних експертних установах.

Так, лінгвістичні експертизи підтвердили, що підозрюваний детектив НАБУ висловлював намір щодо співпраці з представниками рф. Йдеться про пошук покупців та готовність продати насіння технічних конопель особам, пов’язаним із державною програмою підтримки Республіки Дагестан.

Підтверджено, що голос на записах належить саме підозрюваному детективу НАБУ, який і висловлював відповідні пропозиції. Сторона захисту заявляла, що йшлося про нібито обговорення Узбекистану, а не Дагестану. Але правоохоронці за участі представників Міністерства аграрної політики України проаналізували нормативну базу обох країн і встановили, що в Узбекистані державних програм із підтримки вирощування технічних (промислових) конопель не існує. Натомість така державна програма наявна саме в Дагестані (постанова уряду рф №1932 від 26.11.2020 та постанова уряду Республіки Дагестан №25 від 19.02.2024).

В Офісі генпрокурора зауважують, що результати експертних висновків та аналіз відкритих джерел свідчать про те, що аргументи свідка та сторони захисту є недостовірними. Крім того, судова психологічна експертиза встановила, що під час допиту свідок ухилявся від прямих відповідей, давав суперечливі свідчення, намагався уникати розкриття деталей подій, мав ознаки орієнтовно-настановної комунікативної поведінки. Хоча був неодноразово попереджений про відповідальність за неправдиві показання та перебував під присягою.

Своїми діями, як пояснюють правоохоронці, свідок зі своїм захистом намагався створити хибне уявлення про відсутність вини підозрюваного детектива НАБУ. Крім того, свідком підтверджені тривалі особисті контакти між ним та підозрюваним Русланом Магамедрасуловим, що може пояснювати мотиви викривлення фактів.

Дії свідка кваліфіковано за ч. 1 ст. 384 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт до двох років, арешту до шести місяців або обмеження волі до двох років.

Нагадаємо 21 липня Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф. Наступного дня печерський районний суд Києва відправив Руслана Магамедрасулова під варту.