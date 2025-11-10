Экспертизы подтвердили, что свидетель по делу детектива НАБУ Магамедрасулова дал заведомо ложные показания: обвинения направлены в суд

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которому инкриминируют совершение действий в пользу России и злоупотребление влиянием. Свидетель предоставлял ложные данные по разговору с подозреваемым, что подтверждено экспертизами. Об этом заявляют журналисты.

Свидетель по делу детектива НАБУ Магамедрасулова давал ложные показания. Фото: Офис Генпрокурора

В частности, специалисты проанализировали подлинность и содержание аудиозаписей разговоров. В общей сложности было проведено семь судебных экспертиз (лингвистические, фоноскопические и криминалистические) в четырех независимых государственных экспертных учреждениях.

Так, лингвистические экспертизы подтвердили, что подозреваемый детектив НАБУ выражал намерение по сотрудничеству с представителями России. Речь идет о поиске покупателей и готовности продать семена технической конопли лицам, связанным с государственной программой поддержки Республики Дагестан.

Подтверждено, что голос на записях принадлежит именно подозреваемому детективу НАБУ, который и высказывал соответствующие предложения. Сторона защиты заявляла, что речь шла о якобы обсуждении Узбекистана, а не Дагестана. Но правоохранители с участием представителей Министерства аграрной политики Украины проанализировали нормативную базу обеих стран и установили, что в Узбекистане государственных программ по поддержке выращивания технических (промышленных) конопли не существует. Такая государственная программа присутствует именно в Дагестане (постановление правительства РФ №1932 от 26.11.2020 и постановление правительства Республики Дагестан №25 от 19.02.2024).

В Офисе генпрокурора отмечают, что результаты экспертных выводов и анализ открытых источников свидетельствуют о том, что аргументы свидетеля и стороны защиты недостоверны. Кроме того, судебная психологическая экспертиза установила, что во время допроса свидетель уклонялся от прямых ответов, давал противоречивые показания, пытался избегать раскрытия деталей событий, имел признаки ориентировочно установочного коммуникативного поведения. Хотя был неоднократно предупрежден об ответственности за ложные показания и находился под присягой.

Своими действиями, как объясняют правоохранители, свидетель со своей защитой пытался создать ошибочное представление об отсутствии вины подозреваемого детектива НАБУ. Кроме того, свидетелем подтверждены длительные контакты между ним и подозреваемым Русланом Магамедрасуловым, что может объяснять мотивы искажения фактов.

Действия свидетеля квалифицированы по ч. 1 ст. 384 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ до двух лет, ареста до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.

Напомним, 21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве России. На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу.