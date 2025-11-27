Ексміністерку довкілля та її заступницю підозрюють у незаконних лімітах і рекордному нищенні заповідників

Заступницю Міндовкілля Вікторію Киреєву та ексміністерку Світлану Гринчук звинувачують у масштабному знищенні природних ресурсів національних парків та заповідників. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр у своєму зверненні до Генеральної прокуратури України.

Гринчук і Киреєву звинувачують у масштабному розграбуванні природних ресурсів

За даними КЕКЦ, Міндовкілля незаконно видавало ліміти на промислову заготівлю ягід, грибів, очерету та лікарських рослин у низці національних парків і навіть у Дунайському біосферному заповіднику — попри те, що законодавство не дозволяє такої діяльності в цих природоохоронних зонах. Йдеться про Ужанський, Черемоський, Синевир, Шацький, Бузький Гард, Нижньодністровський нацпарки та Дунайський заповідник, де офіційно дозволяли збирати тонни дикоросів і тисячі тонн очерету.

Екологи заявляють, що такі дії завдали величезної шкоди екосистемам. У Карпатах через промислове збирання ягід фактично позбавляють корму бурих ведмедів, чисельність яких ледве сягає 300 особин. Під загрозою й рідкісні види птахів — глушець, тетерук і рябчик, для яких ягоди є ключовим харчовим ресурсом. Масове косіння очерету у водно-болотних угіддях, зокрема в Дунайському заповіднику, руйнує місця гніздування, зимівлі та відпочинку перелітних птахів, серед яких види з Червоної книги України.

КЕКЦ також навів ширші масштаби руйнування під час керівництва Гринчук. За їхніми даними, обсяги рубок у нацпарках подвоїлися та досягли 700 тис. кубометрів деревини на рік, а разом із заказниками — близько 1 млн кубів. У десятки разів зросли обсяги заготівлі сіна, очерету, риби, грибів і ягід. Екологи стверджують, що частину лімітів заступниця міністра Вікторія Киреєва та чиновниця Олена Юхимчук видавали незаконно, і ці рішення вже оскаржуються в судах.

Додаткові претензії стосуються Мархалівського лісу зі Смарагдової мережі: там незаконні рубки, за словами екологів, були приховані від міжнародних інституцій під приводом "видалення сухостою". Також вони критикують просування Гринчук концепції розвитку мисливського господарства, яку називають вигідною олігархічним мисливським структурам.

КЕКЦ наполягає, що під прикриттям "лімітів" чиновники створили корупційну схему та сприяли системному знищенню заповідних ресурсів. Центр вимагає від Генпрокуратури відкрити кримінальне провадження та притягнути винних до відповідальності.

