Эксминистерку окружающей среды и ее заместительницу подозревают в незаконных лимитах и рекордном уничтожении заповедников

Заместительницу Минсреды Викторию Кирееву и эксминистерку Светлану Гринчук обвиняют в масштабном уничтожении природных ресурсов национальных парков и заповедников. Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр в своем обращении в Генеральную прокуратуру Украины.

По данным КЭКЦ, Минприроды незаконно выдавало лимиты на промышленную заготовку ягод, грибов, тростника и лекарственных растений в ряде национальных парков и даже в Дунайском биосферном заповеднике — несмотря на то, что законодательство не разрешает такой деятельности в этих природоохранных зонах. Речь идет об Ужанском, Черемосском, Синевире, Шацком, Бугском Гарде, Нижнеднестровских нацпарках и Дунайском заповеднике , где официально разрешали собирать тонны дикоросов и тысячи тонн камыша.

Экологи заявляют, что такие действия нанесли огромный ущерб экосистемам. В Карпатах из-за промышленной уборки ягод фактически лишают корма бурых медведей, численность которых едва достигает 300 особей. Под угрозой и редкие виды птиц – глухарь, тетерев и рябчик, для которых ягоды являются ключевым пищевым ресурсом. Массовое кошение камыша в водно-болотных угодьях, в частности в Дунайском заповеднике, разрушает места гнездования, зимовки и отдыха перелетных птиц, среди которых виды из Красной книги Украины .

КЕКЦ также привел более широкие масштабы разрушения во время руководства Гринчук. По их данным, объемы рубок в нацпарках удвоились и достигли 700 тыс. кубометров древесины в год, а вместе с заказниками около 1 млн кубов. В десятки раз выросли объемы заготовки сена, тростника, рыбы, грибов и ягод. Экологи утверждают, что часть лимитов замминистра Виктория Киреева и чиновница Елена Юхимчук выдавали незаконно, и эти решения уже обжалуются в судах.

Дополнительные претензии касаются Мархаловского леса из Изумрудной сети: там незаконные рубки, по словам экологов, были скрыты от международных институций под предлогом "удаления сухостоя". Также они критикуют продвижение Гринчук концепции развития охотничьего хозяйства, которую называют выгодной олигархической охотничьей структуре.

КЕКЦ настаивает, что под прикрытием лимитов чиновники создали коррупционную схему и способствовали системному уничтожению заповедных ресурсов. Центр требует от Генпрокуратуры открыть уголовное производство и привлечь виновных к ответственности.

