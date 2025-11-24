Ексєвродепутата Натана Гілла засудили до 10,5 року за хабарі від людей Медведчука

Колишнього депутата Європарламенту та екслідера Reform UK в Уельсі Натана Гілла засудили до 10,5 року в’язниці за отримання хабарів в обмін на просування проросійських наративів. Про гучний вирок повідомляє BBC.

52-річний політик визнав свою провину за вісьмома пунктами відповідно до британського Закону про хабарництво. Суддя Центрального кримінального суду Лондона оголосила: Гілл зможе претендувати на умовне звільнення лише після відбуття половини строку.

Слідство встановило, що політик отримував кошти від “проросійського українського діяча”, яким, за даними прокуратури, був колишній нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин. У WhatsApp виявили переписку Гілла з Волошиним, де обговорювались “різдвяні подарунки” — умовна назва грошових переказів. Прокуратура стверджує: гроші йшли від Віктора Медведчука, який контролював канали “112 Україна” та NewsOne.

Саме на цих телеканалах Гілл виступав у ролі “західного експерта”, проте його коментарі були підготовлені за сценаріями, наданими проросійською стороною. Він системно просував наративи Кремля та “турбувався про ситуацію в Україні” у потрібному для кураторів ключі.

Британські урядовці вже вимагають розслідувати можливий російський вплив у партії Reform UK. Лондонська контртерористична група додатково перевіряє, чи могли інші політики бути втягнуті у схеми.

Прокурор Марк Гейвуд заявив у суді, що є чіткі докази домовленостей діяти за сценарієм за визначені суми грошей.

За даними слідства, Волошин навіть просив Гілла знайти ще двох євродепутатів, які погодилися б на подібну співпрацю.

Це — перший випадок в історії Великої Британії, коли політика такого рівня засуджено за хабарництво, пов’язане з іноземним впливом.

