Бывшего депутата Европарламента и экслидера Reform UK в Уэльсе Натана Гилла приговорили к 10,5 годам тюрьмы за получение взяток в обмен на продвижение пророссийских нарративов. О громком приговоре сообщает BBC.

Натан Хилл получил 10,5 лет за продвижение российских нарративов

52-летний политик признал свою вину по восьми пунктам в соответствии с британским Законом о взяточничестве. Судья Центрального уголовного суда Лондона объявила: Гилл сможет претендовать на условное увольнение только после отбытия половины срока.

Следствие установило, что политик получал средства от пророссийского украинского деятеля, которым, по данным прокуратуры, был бывший нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин. В WhatsApp обнаружили переписку Гилла с Волошиным, где обсуждались "рождественские подарки" — условное название денежных переводов. Прокуратура утверждает: деньги уходили от Виктора Медведчука, который контролировал каналы "112 Украина" и NewsOne.

Именно на этих телеканалах Гилл выступал в роли западного эксперта, однако его комментарии были подготовлены по сценариям, предоставленным пророссийской стороной. Он системно продвигал нарративы Кремля и "беспокоился о ситуации в Украине" в нужном для кураторов ключе.

Британские члены правительства уже требуют расследовать возможное российское влияние в партии Reform UK. Лондонская контртеррористическая группа дополнительно проверяет, могли ли другие политики быть вовлечены в схемы.

Прокурор Марк Гейвуд заявил в суде, что есть четкие доказательства договоренностей по сценарию за определенные суммы денег.

По данным следствия, Волошин даже просил Гилла найти еще двух евродепутатов, которые согласились бы на подобное сотрудничество.

Это первый случай в истории Великобритании, когда политика такого уровня осуждена за взяточничество, связанное с иностранным влиянием.

