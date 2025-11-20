«Дві палки ковбаси — і п’ять років тюрми»: на Львівщині матір-одиначку засудили за крадіжку продуктів

У Львівській області суд виніс суворий вирок жінці, яка вкрала продукти з місцевого супермаркету. Про це повідомляє ТСН із посиланням на матеріали Шептицького міського суду.

5 років тюрми за дві палки ковбаси: чому матір-одиначку засудили попри каяття

Інцидент стався 28 квітня 2025 року. Жінка взяла з полиць магазину дві палки ковбаси, сири та слабоалкогольні напої. У суді вона пояснила, що діяла через брак грошей і взяла продукти для себе. Підозрювана розкаялася та повністю відшкодувала збитки магазину.

Суд врахував, що жінка є незаміжньою матір’ю, яка сама виховує малолітню дитину. Проте пом’якшувальні обставини не перекрили інші важливі факти: подібний злочин вона вчинила вдруге, а на момент крадіжки перебувала на іспитовому терміні за попереднє правопорушення.

За ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений повторно або під час воєнного стану) суд призначив жінці 5 років позбавлення волі. З урахуванням іспитового терміну остаточний строк склав 5 років і 1 день ув’язнення.

Суд зазначив, що повторність злочину та порушення умов випробування не дозволили застосувати м’якше покарання, навіть попри відшкодування збитків і щире каяття.

