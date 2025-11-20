«Две палки колбасы — и пять лет тюрьмы»: во Львовской области мать-одиночку осудили за кражу продуктов

Во Львовской области суд вынес суровый приговор женщине, укравшей продукты из местного супермаркета. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на материалы Шептицкого городского суда.

5 лет тюрьмы за две палки колбасы: почему мать-одиночку осудили несмотря на раскаяние

Инцидент произошел 28 апреля 2025 года. Женщина взяла с полок магазина две палки колбасы, сыры и слабоалкогольные напитки. В суде она объяснила, что действовала из-за нехватки денег и взяла продукты для себя. Подозреваемая раскаялась и полностью возместила ущерб магазину.

Суд учел, что женщина является незамужней матерью, сама воспитывает малолетнего ребенка. Однако смягчающие обстоятельства не перекрыли другие важные факты: подобное преступление она совершила во второй раз, а к моменту кражи находилась на испытательном сроке за предыдущее правонарушение.

По ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный повторно или во время военного положения) суд назначил женщине 5 лет лишения свободы. С учетом испытательного срока окончательный срок составил 5 лет и 1 день заключения.

Суд отметил, что повторность преступления и нарушение условий испытания не позволили применить более мягкое наказание, даже несмотря на возмещение ущерба и искреннее раскаяние.

