Декларація з «мінусом» у 8 мільйонів: депутата із Закарпаття відправили до суду
Декларація з «мінусом» у 8 мільйонів: депутата із Закарпаття відправили до суду

Посадовець не задекларував понад 8,3 млн грн, придбав елітне авто за мільйони при мінімальних доходах і швидко його продав

30 березня 2026, 14:11
Проніна Анна

Депутата районної ради на Закарпатті викрили у внесенні недостовірних даних до декларації та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про суму понад 8 мільйонів гривень, які посадовець не задекларував.

На Закарпатті судитимуть депутата райради за приховані мільйонні доходи та підозрілі угоди з авто

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Національна поліція України. Правоохоронці встановили, що депутат Берегівської районної ради під час подання декларації за 2022 рік умисно приховав значну частину своїх активів та доходів.

За даними слідства, серед незадекларованого майна – автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності з дружиною, а також значні грошові надходження. Окрему увагу слідчі звернули на фінансові операції з преміальним автомобілем Mercedes-Benz S-Class.

Зокрема, у жовтні 2022 року депутат придбав елітне авто за 3,75 мільйона гривень, хоча його офіційні доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менш як 227 тисяч гривень. Уже через кілька днів транспортний засіб було продано, а отримані кошти використано на власні потреби. Ці операції також не були відображені у декларації.

Правоохоронці кваліфікували дії посадовця як подання недостовірної інформації та легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру.

Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду. Якщо провину депутата доведуть, йому загрожує відповідальність згідно з чинним законодавством України.

