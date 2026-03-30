Декларация с «минусом» в 8 миллионов: депутата из Закарпатья отправили в суд

Депутата районного совета в Закарпатье разоблачили во внесении недостоверных данных в декларацию и легализацию средств, полученных незаконным путем. Речь идет о сумме более 8 миллионов гривен, которые должностное лицо не задекларировало.

На Закарпатье будут судить депутата райсовета за скрытые миллионные доходы и подозрительные соглашения с авто

Как передают "Комментарии", об этом сообщает Национальная полиция Украины. Правоохранители установили, что депутат Береговского районного совета при подаче декларации за 2022 год умышленно скрыл значительную часть своих активов и доходов.

По данным следствия, среди незадекларированного имущества – находившийся в совместной собственности с женой автомобиль Ford Mustang, а также значительные денежные поступления. Отдельное внимание следователи обратили на финансовые сделки с премиальным автомобилем Mercedes-Benz S-Class.

В частности, в октябре 2022 года депутат приобрел элитный автомобиль за 3,75 миллиона гривен, хотя его официальные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составляли менее 227 тысяч гривен. Уже через несколько дней транспортное средство было продано, а полученные средства были использованы на собственные нужды. Эти операции также не отражены в декларации.

Правоохранители квалифицировали действия должностного лица как предоставление недостоверной информации и легализацию доходов, полученных преступным путем. На основании собранных улик ему сообщили о подозрении.

В настоящее время обвинительный акт уже направлен в суд. Если вина депутата будет доказана, ему грозит ответственность согласно действующему законодательству Украины.

