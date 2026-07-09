"Це гроші Миколи та третьої особи": за Тищенка внесли 10 мільйонів застави у справі про хабар

Народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, вніс за себе заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Про це повідомив його адвокат, який заявив, що кошти були сплачені самим депутатом та ще однією особою, особу якої захист не розкриває.

Микола Тищенко. Фото з відкритих джерел

Адвокат Миколи Тищенка розповів, що дві людини внесли заставу у 10 мільйонів гривень.

"За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа", — сказав адвокат.

За словами адвоката, наразі сторона захисту також вивчає можливість оскарження рішення Вищого антикорупційного суду щодо обраного запобіжного заходу.

"Що стосується апеляції, тільки вчора у другій половині дня ми отримали повний текст рішення про запобіжний захід. У нас є строк на подачу апеляції. Ще не було прийнято рішення щодо подачі чи неподачі", — додав адвокат.

Що відомо про справу Миколи Тищенка

Нагадаємо, 3 липня ВАКС визначив Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Перед цим, 29 червня, детективи НАБУ та прокурори САП повідомили народному депутату про підозру.

За версією слідства, у серпні 2023 року Тищенко, прикриваючись боротьбою з діяльністю кол-центрів, нібито вимагав понад один мільйон доларів у людини, яку вважав причетною до їхньої роботи. В обмін, як стверджують правоохоронці, він обіцяв використати свої депутатські повноваження для впливу на діяльність окремих кол-центрів та не перешкоджати роботі інших. У НАБУ зазначають, що фактично неправомірної вигоди депутат не отримав.

Однак слідство інкримінує йому ще один епізод щодо легалізації 12,6 мільйона гривень коштів шляхом оформлення фіктивного договору дарування з колишньою дружиною. За даними правоохоронців, жінка не мала законних доходів для такого подарунка, а реальної передачі грошей не відбулося. Попри це, відповідна сума була внесена до щорічної декларації депутата, що, на думку слідства, свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Жан Беленюк викликав на бій у клітку депутата Миколу Тищенка.

Також "Коментарі" писали, що НАБУ висунуло підозру Миколі Тищенку у кришуванні "кол-центрів".