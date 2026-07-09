"Это деньги Николая и третьего лица": за Тищенко внесли 10 миллионов залога по делу о взятке

Народный депутат Николай Тищенко, подозреваемый в требовании неправомерной выгоды в особо крупном размере, внес за себя залог в размере 10 миллионов гривен. Об этом сообщил его адвокат, заявивший, что средства были уплачены самим депутатом и еще одним лицом, лицо которого защита не раскрывает.

Николай Тищенко. Фото из открытых источников

Адвокат Николая Тищенко рассказал, что два человека внесли залог в 10 миллионов гривен.

"По имеющейся у меня информации, залог внесен. Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая, а также третьего лица. У меня нет информации, что это за лицо", — сказал адвокат.

По словам адвоката, сторона защиты также изучает возможность обжалования решения Высшего антикоррупционного суда относительно избранной меры пресечения.

"Что касается апелляции, только вчера во второй половине дня мы получили полный текст решения о мере пресечения. У нас есть срок на подачу апелляции. Еще не было принято решение по подаче или неподаче", — добавил адвокат.

Что известно о деле Николая Тищенко

Напомним, 3 июля ВАКС определил Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен. Перед этим 29 июня детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили народному депутату о подозрении.

По версии следствия, в августе 2023 года Тищенко, прикрываясь борьбой с деятельностью колл-центров, якобы требовал более одного миллиона долларов у человека, считавшегося причастным к их работе. В обмен, как утверждают правоохранители, он обещал использовать свои депутатские полномочия для влияния на деятельность отдельных колл-центров и не препятствовать работе других. В НАБУ отмечают, что фактически неправомерную выгоду депутат не получил.

Однако следствие инкриминирует ему еще один эпизод по легализации 12,6 миллиона гривен средств путем оформления фиктивного договора дарения с бывшей супругой. По данным правоохранителей, у женщины не было законных доходов для такого подарка, а реальной передачи денег не произошло. Несмотря на это, соответствующая сумма была внесена в ежегодную декларацию депутата, что, по мнению следствия, свидетельствует о внесении заведомо ложных сведений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Жан Беленюк вызвал на бой в клетку депутата Николая Тищенко.

Также "Комментарии" писали, что НАБУ выдвинуло подозрение Николаю Тищенко в крыше "колл-центров".