"Это деньги Николая и третьего лица": за Тищенко внесли 10 миллионов залога по делу о взятке

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Slava Kot
Народный депутат Николай Тищенко, подозреваемый в требовании неправомерной выгоды в особо крупном размере, внес за себя залог в размере 10 миллионов гривен. Об этом сообщил его адвокат, заявивший, что средства были уплачены самим депутатом и еще одним лицом, лицо которого защита не раскрывает.
Николай Тищенко. Фото из открытых источников
Адвокат Николая Тищенко рассказал, что два человека внесли залог в 10 миллионов гривен.
По словам адвоката, сторона защиты также изучает возможность обжалования решения Высшего антикоррупционного суда относительно избранной меры пресечения.
Напомним, 3 июля ВАКС определил Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен. Перед этим 29 июня детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили народному депутату о подозрении.
По версии следствия, в августе 2023 года Тищенко, прикрываясь борьбой с деятельностью колл-центров, якобы требовал более одного миллиона долларов у человека, считавшегося причастным к их работе. В обмен, как утверждают правоохранители, он обещал использовать свои депутатские полномочия для влияния на деятельность отдельных колл-центров и не препятствовать работе других. В НАБУ отмечают, что фактически неправомерную выгоду депутат не получил.
Однако следствие инкриминирует ему еще один эпизод по легализации 12,6 миллиона гривен средств путем оформления фиктивного договора дарения с бывшей супругой. По данным правоохранителей, у женщины не было законных доходов для такого подарка, а реальной передачи денег не произошло. Несмотря на это, соответствующая сумма была внесена в ежегодную декларацию депутата, что, по мнению следствия, свидетельствует о внесении заведомо ложных сведений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Жан Беленюк вызвал на бой в клетку депутата Николая Тищенко.
Также "Комментарии" писали, что НАБУ выдвинуло подозрение Николаю Тищенко в крыше "колл-центров".