“Авто для ЗСУ за копійки”: в Одесі викрили схему, на якій наживалися на військових

В Одесі судитимуть чотирьох учасників організованої групи, які під виглядом волонтерів продавали неіснуючі автомобілі для військових і таким чином ошукали щонайменше 11 захисників.

Псевдоволонтери з Одеси обдурили захисників майже на мільйон гривень

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Одеська обласна прокуратура.

Як діяли шахраї

За даними слідства, зловмисники створювали фейкові оголошення у соцмережах, зокрема у Facebook, де пропонували автомобілі для потреб ЗСУ за нібито вигідними цінами.

Вони представлялися волонтерами, митними брокерами або перевізниками, щоб викликати довіру у військових. Для більшої переконливості використовували фотографії та документи справжніх волонтерів.

Потенційним “покупцям” повідомляли, що автомобілі вже знаходяться на кордоні, і для їх отримання потрібно лише оплатити додаткові витрати.

На що виманювали гроші

Військових переконували надсилати копії документів, зокрема фото військового квитка, а також переказувати кошти за: розмитнення, доставку, пальне, оформлення “зеленої карти”.

Після отримання грошей зв’язок із “волонтерами” зникав, а обіцяні автомобілі так і не доставлялися.

Масштаби збитків

У результаті таких дій постраждали 11 військовослужбовців. Загальна сума завданих збитків становить майже 1 мільйон гривень.

Правоохоронці вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду щодо чотирьох учасників групи. Ще один фігурант наразі перебуває у розшуку.

Що загрожує зловмисникам

Фігурантам справи інкримінують шахрайство, вчинене організованою групою. У разі доведення вини їм загрожує серйозне покарання, включно з позбавленням волі.

Правоохоронці наголошують, що подібні схеми особливо цинічні, адже спрямовані проти військових, які захищають країну.

Важливе попередження

Експерти радять військовим та їхнім родинам ретельно перевіряти інформацію про волонтерів, не переказувати кошти незнайомим особам і користуватися лише перевіреними каналами допомоги.

