"Авто для ВСУ за копейки": в Одессе разоблачили схему, на которой наживались на военных

В Одессе будут судить четырех участников организованной группы, которые под видом волонтеров продавали несуществующие автомобили для военных и таким образом обманули по меньшей мере 11 защитников.

Псевдоволонтеры из Одессы обманули защитников почти на миллион гривен

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Одесская областная прокуратура.

Как действовали мошенники

По данным следствия, злоумышленники создавали фейковые объявления в соцсетях, в частности в Facebook, где предлагали автомобили для нужд ВСУ по якобы выгодным ценам.

Они представлялись волонтерами, таможенными брокерами или перевозчиками, чтобы вызвать доверие у военных. Для большей убедительности использовали фотографии и документы настоящих волонтеров.

Потенциальным покупателям сообщали, что автомобили уже находятся на границе, и для их получения нужно лишь оплатить дополнительные расходы.

На что выманивали деньги

Военных убеждали отправлять копии документов, в том числе фото военного билета, а также переводить средства за растаможку, доставку, горючее, оформление "зеленой карты".

После получения денег связь с "волонтерами" исчезала, а обещанные автомобили так и не доставлялись.

Масштабы ущерба

В результате таких действий пострадали 11 военнослужащих. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 1 миллион гривен.

Правоохранители уже завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд по четырем участникам группы. Еще один фигурант находится в розыске.

Что угрожает злоумышленникам

Фигурантам дела инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой. В случае доказательства вины им грозит серьезное наказание, включая лишение свободы.

Правоохранители отмечают, что подобные схемы особенно циничны, ведь направлены против военных, защищающих страну.

Важное предупреждение

Эксперты советуют военным и их семьям тщательно проверять информацию о волонтерах, не переводить средства незнакомым лицам и пользоваться только проверенными каналами помощи.

